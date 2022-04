SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato giunto dal comitato di difesa del quartiere di Porto d’Ascoli:

“Un gruppo di cittadini ha deciso di alzarsi e mettere un freno a quello che sta succedendo a Porto D’Ascoli nella speranza che l’amministrazione Spazzafumo decida di dare un segno di discontinuità con il passato e non lasci carta bianca a chi pensa solo a costruire e consumare suolo.

Il Territorio di Porto D’Ascoli è ormai saturo di cemento, l’erosione delle coste rappresenta un continuo pericolo anno dopo anno, la Riserva Naturale Sentina viene sempre di più minacciata.

Solo nell’ultimo anno qui ne abbiamo viste di tutti i colori: da palazzine a 4 piani edificate sulla spiaggia al progetto del parcheggio da 250 posti auto con colata di cemento incorporata, dall’incendio alla Sentina all’incredibile progetto di uno stadio da 4-5.000 posti praticamente sul mare e all’ingresso della Sentina. È ora di dire Basta!

Noi cittadini dobbiamo far sentire la nostra voce, chi vive a Porto D’Ascoli tutto l’anno non può accettare questo scempio! Basta tutelare gli interessi dei soliti noti! Siamo nel 2022 e non si può più ragionare come negli anni ’80.

Diamo un futuro migliore ai nostri figli.

Possiamo farlo. Dobbiamo farlo.