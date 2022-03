SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa venerdì 25 marzo la ventunesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Ko per Sordapicena che cade 14-2 in trasferta al “Palarozzi” contro Amici 84. Per la formazione di Merlini non bastano i gol di Ciabarra e Fagioli. I rossoblu rimangono in fondo alla classifica.

Dopo la sconfitta con Futsal Vire, torna alla vittoria per San Benedetto City che batte 3-2 in casa Futsal L.C. Per la formazione di mister Michetti a segno: Bastianelli, Catania e Michetti. Con questa vittoria i rossoblu rimangono in zona play-off a 30 punti.

Vittoria a sorpresa per Sporting Grottammare che sbanca il “Palasport Vannicola” battendo 2-3 Offida C5. Per la formazione di Lini decisivi i gol di Taffora, Fioravanti e Lini. Tre punti importanti che permettono ai grottammaresi di rimanere vicino alla zona play-off con 30 punti.