MONTEPRANDONE – Nuovo evento organizzato dall’associazione “Alchimie d’arte“, con il patrocino del comune di Monteprandone, secondo dei quattro appuntamenti sulla storia e la cultura popolare. Sabato 2 aprile, alle ore 17,30, presso la nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi, sarà presentato il libro di Dario Nanni e Gabriele Lalli “Spelonga, 25 Luglio 1576. Cronaca dell’uccisione di Giacomo di Cerella per mano di Annunzio di Barnabeo della stessa villa“. Condurranno la serata Domenico Parlamenti, presidente di “Alchimie d’Arte” ed Enrica Consorti, dirigente responsabile artistica di “Alchimie d’Arte”; esporrà i suoi dipinti l’artista Ferdinando Annibale Gozzi, mentre la voce recitante della serata sarà dell’attore Simone Cameli.

Il libro si avvale della prefazione dello storico Alessandro Barbero, docente universitario di storia medievale all’università del Piemonte orientale. Uno stralcio dalla sua prefazione: “Tutti avevano l’archibugio in casa oltre al coltello in tasca e anche i preti sapevano tirar fuori l’archibugio; storie raccontate in innumerevoli processi, ma il grande pubblico non sospetta la ricchezza straordinaria che si nasconde in quelle carte d’archivio; non è solo una pagina locale, è un esempio affascinante dell’esuberanza e della violenza della vita italiana di allora, in cui tutti in tutta Italia, possiamo riconoscere le nostre radici”.

Dario Nanni è architetto libero professionista e vive ad Ascoli Piceno; ricopre attualmente la carica di presidente dell’0rdine degli Architetti PPC della provincia di Ascoli Piceno. Past presidente della sezione di Ascoli Piceno P. del Club Alpino Italiano, è istruttore della scuola di Scialpinismo del Piceno e si interessa da sempre di storia locale, conducendo in questo campo attività di ricerca e studio. Nel corso degli anni ha pubblicato lavori sul territorio arquatano e sull’alpinismo piceno.

Gabriele Lalli è nato e vive a Roma, ma è di origini arquatane. Studioso e ricercatore, da sempre appassionato del territorio, ha svolto negli anni un minuzioso lavoro di approfondimento negli archivi e nelle biblioteche e il suo attuale impegno sociale consiste nella riscoperta e divulgazione della storia locale. Ha già pubblicato: “Colle di Arquata del Tronto” (2002), “Frate Angelo da chiarino, il Clareno” (2005), “La torre civica di Arquata del Tronto” (2017), “Il vino pecorino di Arquata del Tronto”(2017), “Ottocento Arquatano, storie, fatti e misfatti”(2018).

L’Ingresso è gratuito, ma sono graditi la prenotazione, il super green pass e la mascherina

Per prenotazioni su whatsapp o tel. 328 5546583