CUPRA MARTITTIMA – Un film premiato agli Oscar come miglior film, migliore sceneggiatura non originale, migliore attore non protagonista è in programmazione al cinema Margherita di Cupra Marittima dal 31 marzo: “Coda- i segni del cuore” di Sian Heder, in uscita nelle sale cinematografiche italiane proprio grazie ai prestigiosi riconoscimenti ricevuti. Una deliziosa commedia brillante, remake dell’amatissimo “La Famiglia Belier”, che ben regge il confronto con l’originale, tanto da aver entusiasmato, oltre all’Academy, anche il Sundance Film Festival, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, il Premio del Pubblico, il Premio Speciale per il cast e il Premio per la Miglior regia nella sezione Drama al Sundance 2021. E’ la storia della adolescente Ruby, l’unica persona udente di una famiglia di persone sorde, che, insieme alla famiglia, porta avanti l’attività di pesca occupandosi di tutte le pubbliche relazioni nonostante la sua giovane età. Ruby però scoprirà di avere un dono, che non potrà condividere con la famiglia e dovrà decidere tra la famiglia e il suo talento. Ad interpretare la famiglia di Ruby sono dei veri sordomuti, tra cui spicca Marlee Matlin, già premio Oscar per “Figli di un dio minore” Lunedì 4 ore 21,15 il film sarà proiettato con l’ausilio di sottotitoli per non udenti.

Proseguono le proiezioni di “Spencer” di Pablo Larrain, un film intimo e profondo sulla affascinante Lady Diana, che mal sopportava tutta l’attenzione che i media e il potere nutrivano per lei, amante delle cose semplici. Tornano le proiezioni per i più piccoli con il film, patrocinato dal WWF, “Il Lupo ed il leone” di Gilles de Maistre, che parla della natura selvaggia e dello speciale rapporto tra umani e animali bisognosi di libertà. Alma, una ragazza di 20 anni abile pianista, vive a New York. Dopo la morte di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la sua infanzia e s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa, anche lei in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli: sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre. Una delle tre proiezioni in programma sarà autism friendly, ovvero con luci soffuse ed audio abbassati per adattare lo spettacolo cinematografico ai ragazzi autistici in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che ricorre il 2 aprile. Un’ iniziativa che ha l’intento di far crescere la consapevolezza di una condizione neurologica difficile da capire a chi non ne è coinvolto in prima persona e per creare una comunità educante educata a cogliere le difficoltà ed abilità delle persone autistiche. Oltre alla visione autism friendly sabato 2 aprile, nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 aprile sarà proiettato il film “Sul sentiero blu”, un emozionante documentario realizzato da Gabriele Vacis, riguardante un viaggio con un gruppo di ragazzi autistici sulla via Francigena. La proiezione di martedì 5 aprile alle 21,15 sarà introdotta da Claudia Schiavon dell’associazione Omphalos autismo & famiglie, Ilaria Fanini e CAI di San Benedetto del Tronto.

La programmazione dal 31/03 al 5/04

CODA – I SEGNI DEL CUORE di Sian Heder ( USA 2020,111′)