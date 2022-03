Knoflach 6,5 L’austriaco non viene chiamato a interventi straordinari durante la gara ma al 90′ si fa trovare pronto, respingendo un tiro pericoloso di Tancredi e mantiene la porta inviolata.

Lorenzoni 6,5 Buona prova del terzino classe 2003, compie una gara dispendiosa fatta di corsa, sovrapposizioni e di cattiveria.

Conson 6 Gioca bene in anticipo e la sua gara è sufficiente. Sbaglia un’intervento al 47′ e concede un pallone molto pericoloso a Stivaletta che tira e il pallone si spegne al lato di poco e salva i rossoblu.

Tomas 5,5 Primo tempo giocato con un po’ di indecisione e sbaglia qualche pallone di troppo in fase di impostazione. Meglio nel secondo tempo.

Pica 5 Gara insufficiente del classe 02′, si vede poco e niente in sovrapposizione e sbaglia alcuni semplici passaggi. Forse un po’ di stanchezza dopo la gara di Castelfidardo si è fatta sentire. Esce al 70′ per Amoruso.

Angiulli 5,5 Torna titolare dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per tanto tempo. Non è l’Angiulli che tutti conosciamo e probabilmente deve riprendere al 100% il ritmo partita. Viene ammonito al 27′ dopo un battibecco con Di Filippo. Esce al 65′ per Cardella.

Buono 6 Viene proposto come terzo di centrocampo invece che mediano. Gioca una gara sufficiente, cala nel secondo tempo e manca di precisione in alcuni passaggi.

Lulli 6,5 È stato il punto di riferimento del centrocampo e viene ammonito al 22′. Nonostante il cartellino che gli avrebbe potuto condizionare la gara, da battaglia a centrocampo spesso e volentieri fa ripartire le azioni rossoblu che però non ne approfittano. Salterà la gara di Chieti.

Lisi 5,5 Anche lui sembra aver accusato la stanchezza dopo la gara di domenica. Viene servito di meno rispetto al solito e non crea azioni pericolose. Al 10′ colpisce una traversa ma della porta sbagliata e rischia di segnare un autogol. Esce al 52′ per Alboni.

Fall 6+ Partita generosa dell’attaccante senegalese, si sacrifica per la squadra ma non impensierisce più di tanto Di Rienzo. Spesso si trova da solo e non viene supportato in attacco dai propri compagni.

Peroni 6+ Gara più che sufficiente dell’esterno rossoblu, prova a vivacizzare l’azione con qualche guizzo creando qualche problema alla difesa ospite. Sbaglia qualche stop di troppo che lo avrebbero potuto portare alla conclusione o comunque alla creazione di un’occasione pericolosa.

Alboni 6,5 Al 52′ entra al posto di Lisi e disputa una buona partita. Gioca inizialmente da esterno poi viene spostato a terzino destro, si propone per l’azione offensiva e compie un salvataggio miracoloso in un due contro tre fermando la conclusione di Alessandro lanciato verso la porta.

Cardella 5,5 Al 65′ subentra al posto di Angiulli. Da il massimo e fa valere le proprie caratteristiche ma al 77′ si divora un gol fatto sotto porta che sarebbero potuti valere i tre punti.

Amoruso 6 Al 70′ sostituisce Pica, gioca una gara sufficiente e il suo ingresso permette al centrocampo di poter contare sulla sua corsa e sulla sua freschezza.

Alfonsi-Visi 6 Non era facile tornare in campo dopo un evidente torto arbitrale nella gara con il Castelfidardo e i rossoblu nonostante tutto sono riusciti a portare a casa un punto contro una squadra attrezzata come la Vastese. La gara sarebbe potuta andare in tutti i modi con entrambe le squadre che si sono divorate un’occasione da gol, forse il pari è il risultato giusto ma quello che è venuto a galla nella gara di oggi sono la stanchezza e la poca lucidità da parte di alcuni giocatori. Inizia un periodo tosto dove la Samb dovrà giocare ogni tre giorni fino a maggio e bisognerà contare anche sulle forze disponibili in panchina che oggi sarebbero potute essere utili. La zona play-off dista ancora a qualche punto, non è impossibile arrivarci ma occhio alle spalle perché le squadre in zona play-out stanno riducendo lo svantaggio. Ora è tempo di recuperare e concentrarsi per la gara contro il Chieti.