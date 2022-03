Neurologia, arriva il Doppler Transcranico: eccellenza sanitaria contro il rischio embolia. VIDEO

Permette di verificare istante per istante e per un lungo periodo la formazione di coagulazioni del sangue verso il cervello, a differenza degli strumenti precedenti che lo permettevano soltanto per pochi minuti. Grazie ad una donazione del Bim Tronto. Soddisfazione del direttore di reparto Michele Ragno: "Anche grazie a questo strumento siamo all'avanguardia nazionale"

di Redazione