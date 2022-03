SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Vastese torna a muovere la classifica dopo il passo falso inaspettato domenica scorsa contro il Tolentino.

Mister D’Adderio ha così commentato il pareggio odierno con la Samb: “Sono 4 partite dove raccogliamo meno di quanto seminiamo. Play off? Io guardo giornata per giornata. Qui la classifica cambia ogni 3 giorni, serve equilibrio altrimenti ci si illude e si prendono le batoste. Parliamo di play-off come punto di riferimento, ma sappiamo bene che non avremmo speranze per la promozione”.

Di Filippo, centrale biancorosso: “Pareggio giusto. Abbiamo avuto le nostre occasioni in contropiede e potevamo anche vincerla, è stato un bello spettacolo. La nostra ambizione sono i playoff, migliorando la posizione dello scorso anno.