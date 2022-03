Interviste in primo piano di Valerio Fagioli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I rossoblu masticano amaro dopo il secondo pareggio di fila a reti bianche, che scontenta tutti.

In primo piano, le dichiarazioni di mister Visi e del difensore della Samb Tomas.

Stefano Visi: “Siamo dispiaciuti perchè dovevamo vincere. Peroni si sta riprendendo e Angiulli è un giocatore importante che abbiamo recuperato. Abbiamo creato ma gli episodi non ci hanno favorito. Le occasioni le abbiamo avute. vorremmo sempre vincere ma non ci siamo riusciti, oggi il Castelfidardo ha perso 3-0, con noi fanno tutti la partita della vita”.

Luka Tomas: “Un pareggio che serve a poco per la classifica, non siamo riusciti a segnare. Bisognava sbloccarla nel primo tempo, nella ripresa loro si sono chiusi e giocavano in contropiede, hanno avuto buone occasioni e abbiamo rischiato. Difficoltà ripartenze? Loro erano molto veloci e potevano fare male. Da domani si riparte”.