FERMO – Operazione provvidenziale delle Forze dell’Ordine nel Fermano.

In questi giorni era stato rubato da un cantiere edile un autocarro con Bobcat sul cassone. I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno ritrovato il mezzo dopo veloci e importanti accertamenti.

Il tutto è stato restituito al proprietario che ha ringraziato i militari per la tempestività.

In una nota stampa giunta in redazione il 30 marzo, l’Arma fa sapere che sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del furto.