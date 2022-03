SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il sistema agroalimentare del Piceno esistono interessanti opportunità per potenziare gli scambi commerciali nel comparto agroalimentare. Tale prospettiva è emersa nel corso di un incontro organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche presieduta da Gino Sabatini nella sede di Fermo alla presenza di S.E. l’Ambasciatrice del Sudafrica S.E. Signora Nosipho Nausca-Jean Jezile per valutare, con il Presidente Sabatini, autorità locali e imprenditori del comparto, le opportunità di business con la Repubblica del Sudafrica.

I temi di maggior interesse economico riguardano i settori: della trasformazione agroalimentare oltre alla concia della pelle, la blue economy, la cantieristica e le energie rinnovabili. Nel corso dell’incontro l’amministratore delegato del CAAP – Centro Agroalimentare Piceno ha avuto la possibilità di confrontarsi con l’ambasciatrice Nosipho Nausca-Jean Jezile e in proposito ha detto: “Siamo consapevoli dell’interesse mostrato per la trasformazione agroalimentare, della blu economy oltre alla cantieristica che pone il Piceno in una situazione di assoluta leadership sia nelle Marche e sia in Italia. L’interesse da parte della diplomatica sudafricana per i settori di punta della nostra economia picena può essere considerato un primo importante passo per creare nuovi rapporti commerciali”.

Inoltre, l’amministratore delegato del CAAP Centro Agroalimentare Piceno Francesca Perotti ha aggiunto: “Nei prossimi giorni avvierò una serie di contatti con le aziende del centro e con quelle del territorio per verificare come poter sviluppare questa importante opportunità creata dalla Camera di Commercio delle Marche”. Il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini ha detto: “Le aziende del nostro territorio in questo periodo sono impegnate a verificare la possibilità di creare nuovi sbocchi commerciali e la Camera di Commercio si sta adoperando in tal senso. In questo contesto si inserisce perfettamente l’incontro con S.E. l’Ambasciatrice del Sudafrica S.E. Signora Nosipho Nausca-Jean Jezile che è stato molto interessante con importanti opportunità di sviluppo per le aziende che operano nei settori che rivestono particolare interesse per il sistema economico del Sud Africa”.