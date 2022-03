SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per la sfida tra Samb e Vastese, valida per la 26esima giornata di Serie D girone F.

NOTE

Giornata nuvolosa, Samb in maglia rossoblu, Vastese in completo bianco con inserti rossi. Arbitra l’incontro il signor Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, coadiuvato da Diego Spatrisano di Cesena e Federico Pasotti di Imola.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Knoflach, Lorenzoni (03), Conson, Tomas, Pica (02), Lulli, Angiulli, Buono, Lisi (01), Peroni (’00), Fall. Allenatore Alfonsi. A disp. Sprecacè, Alboni, Cardella, Amoruso, Ferri Marini, Varga, Casella, Zanazzi, D’Agosto.

VASTESE (4-3-3): Di Rienzo (01), Ceccacci (03), Diallo, Di Filippo, Marianelli (01), Pierpaoli (02), Ficara, Agnello, Alessandro, Stivaletta, Scafetta (02). Allenatore D’Adderio. A disp. Di Feo, Altobelli, Tancredi, Lenoci, Sansone, Di Bello, Corticchia, Pastore, Alonzi.

ANGOLI

8-2

AMMONITI

Lulli (S), Angiulli (S), Di Filippo (V), Fall (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio battuto dalla Samb, che attacca verso la curva Nord.

2′ Grande uno-due tra Fall e Lisi che ha la possibilità di arrivare sul fondo ma il guardalinee alza la bandierina. Restano dubbi.

3′ Fallo di Diallo su Buono in fase di ripartenza, solo richiamo verbale per il terzino molisano.

5′ Cross di Lulli per Fall che cade in area ma l’arbitro dice di rialzarsi. Solo calcio d’angolo.

6′ Corner di Buono sul secondo palo verso Fall che non impatta il pallone.

7′ GOL DI FALL ANNULLATO: Lulli imbuca per Fall che segna con un pallonetto ma è fuorigioco. Stavolta l’offside c’era ma la Samb è partita decisamente col piglio giusto.

10′ “AUTO TRAVERSA” DI LISI: discesa sulla fascia di Diallo che mette al centro un pallone basso e teso, Lisi nel tentativo di spazzarlo colpisce male e colpisce la traversa della propria porta. Autogol pazzesco sfiorato.

12′ Ci prova Lulli da fuori area, blocca Di Rienzo.

15′ Manovra avvolgente della Samb che libera al tiro il terzino sinistro Pica. Il mancino del classe ’02 viene sporcato da un difensore e la palla arriva docile tra i guanti di Di Rienzo.

16′ Ci prova la Vastese: Alessandro porta palla lasciato troppo libero dal centrocampo rossoblu, allarga sulla sinistra per Scafetta che col mancino colpisce solo l’esterno della rete. Serve più attenzione sull’ex Samb col numero 9.

18′ Calcio d’angolo per la Samb sulla destra, staccano sia Tomas che Fall ma nessuno trova il giusto impatto con la sfera e la difesa spazza.

20′ Brutta palla persa da Tomas che innesca il contropiede ospite, Scafetta fortunatamente ignora Ficara sulla sinistra completamente da solo e lo stesso Tomas riesce a rimediare.

21′ Ci riprova Lulli da fuori col mancino. Alto.

22′ Ammonito Lulli per aver ostacolato il rinvio del portiere. Era diffidato e salterà il Chieti.

24′ Stivaletta ci prova dal limite ma calcia alto. Troppo spazio lasciato al numero 10 ospite, con Tomas e Conson che si sono abbassati troppo, addirittura nei pressi dell’area piccola.

27′ Lorenzoni cade in area dopo un contrasto con Di Filippo, per l’arbitro non c’è nulla ma si accende una rissa. Ammoniti Di Filippo e Angiulli.

30′ Cross di Diallo, stacca Alessandro nel cuore dell’area di rigore ma Knoflach blocca.

31′ Gran palla recuperata da Conson, che imbuca subito verso Lisi sulla destra. Il classe 01 effettua un tiro-cross che Di Rienzo blocca. Fall era ben appostato.

33′ Scafetta prova il destro dai 20 metri, Pica devia in corner. Il primo per gli ospiti, che però sfuma a causa di un fallo in attacco di Marianelli.

35′ Calcio di punizione per la Samb dalla trequarti. Buono mette al centro, Di Rienzo allontana coi pugni. Poi Lisi dal limite spara in curva.

37′ Bello scambio tra Fall e Lulli, con quest’ultimo che dalla sinistra entra in area di rigore e tenta il cross, ma la sfera è debole e facile per la presa alta di Di Rienzo.

41′ Punizione per la Samb guadagnata da Lorenzoni sulla destra. Buono sul punto di battuta.

41′ Cross sul primo palo che la difesa allontana.

45′ Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Si riparte con gli stessi 22 in campo. Nel corso dell’intervallo hanno intensificato il riscaldamento Alboni e Cardella.

47′ OCCASIONE COLOSSALE PER LA VASTESE: Conson buca l’intervento e la Vastese riparte in 3 contro 1, Ficara conduce il contropiede, allarga per Stivaletta che tutto solo apre troppo il destro e mette sul fondo.

48′ Sul contropiede Lisi mette al centro un bel pallone ma Lulli non ci arriva di pochissimo.

52′ Primo cambio per la Samb. Esce Lisi per Alboni, che quindi giocherà da esterno alto a destra nel tridente.

57′ Ammonito Ceccacci per aver sgambettato Fall in una ripartenza.

58′ Angolo dalla sinistra per i rossoblu, Buono calcia a rientrare sul secondo palo nella zona di Pica che si abbraccia con Diallo ma per l’arbitro non c’è nulla.

63′ Gran palla filtrante di Lulli per Fall che in area di rigore finisce a terra dopo un contrasto con Di Filippo. Per l’arbitro è simulazione, ammonito il centravanti rossoblu.

65′ Alfonsi richiama in panchina uno stanco Angiulli per Cardella. Ora Samb con due punte.

68′ Ficara libera il mancino dai 16 metri dopo un bello scambio con Alessandro. Sfera poco sopra l’incrocio.

70′ Fuori Pica per Amoruso, con Lorenzoni che si sposta a sinistra e Alboni che si abbassa sull’out di destra. Nei biancorossi esce Pierpaoli per Sansone.

71′ Sesto angolo per la Samb. Buono calcia col destro a rientrare sul palo lungo, Fall stacca ma il pallone è facile prenda di Di Rienzo.

72′ La Vastese riparte in contropiede dopo il corner, 3 contro 2 con Alonzi che apre per Alessandro. Destro a botta sicura su cui Alboni si immola. Decisivo.

75′ Sinistro di Sansone dai 25 metri, fuori di molto.

77′ CLAMOROSO GOL SBAGLIATO DA CARDELLA: Lulli crossa da destra per Fall, torre al centro per Cardella che da zero metri in area piccola mette sul fondo con Di Rienzo battuto. Tutti i rossoblu con le mani nei capelli.

80′ Punizione per la Samb dai 20 metri leggermente defilato sulla destra, posizione perfetta per il mancino di Cardella che ha l’occasione di riscattarsi.

80′ Calcia Cardella ma la sfera si spegne alta.

84′ Ci prova Peroni col destro a rientrare, il portiere smanaccia.

85′ Destro di Buono dal limite. Troppo debole e centrale. Di Rienzo blocca.

86′ Occasione Vastese: punizione dalla trequarti di Agnello che pesca sul secondo palo Alessandro. Fortunatamente l’ex Samb non trova il giusto impatto col pallone che termina docile dalle parti di Knoflach.

90′ SINISTRO DI TANCREDI RESPINTO DA KNOFLACH: gran risposta dell’estremo difensore austriaco che si fa trovare pronto sul mancino dell’esterno biancorosso. Saranno 3 i minuti di recupero.

90+1′ Angolo di Buono dalla destra, l’ennesimo. Cross respinto di pungo da Di Rienzo. Forcing finale della Samb che vuole vincere a tutti i costi.

90+2′ Mister D’Adderio richiama in panca Ficara per Pastore.

90+3′ Calcio di punizione per la Samb dalla trequarti. Calcia Buono nella zona di Fall che tenta un dribblig, poi scarica per Tomas. Il cross del croato è basso e prevedibile. Respinto.

90+4′ Finisce qui, secondo pareggio a reti bianche per i rossoblu. Un punto che non serve a nulla, se l’ambizioni è quella dei play off.