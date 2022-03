SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della gara di mercoledì 30 marzo alle ore 14 presso lo Stadio “Riviera delle Palme” contro la Vastese, abbiamo intervistato il Dg biancorosso Andrea Masciangelo.

Direttore, si giocherà con una Samb agguerrita dopo il gol regolare annullato a Fall, che partita si aspetta?

“Ci aspettiamo una partita con due squadre agguerrite perché noi veniamo da una brutta sconfitta in casa e inaspettata. Per noi è un onore venire al Riviera delle Palme, speriamo sia una bella giornata di sport tra due squadre importanti”.

Lo scorso anno avete raggiunto la salvezza e nella gara di andata, intervistando il presidente Bolami, abbiamo capito che vuole puntare alla zone alte della classifica, giusto?

“È un percorso che abbiamo iniziato da dicembre con l’arrivo di mister D’Adderio e ci siamo prefissati questo obiettivo. Ci siamo messi a lavoro sia per la parte organizzativa, che è cresciuta tanto, sia per la parte tecnica. A novembre non siamo partiti benissimo e dopo la rottura con il Ds D’Ottavio, la società ha fatto quadrato col mister e abbiamo fatto degli acquisti mirati. L’obiettivo è crescere e gettare le basi per poi alzare l’asticella il prossimo anno perché Vasto è una città importante”.

A partire da domani tutte le squadre dovranno giocare ogni tre giorni, che periodo sarà?

“Sarà un periodo difficile, nel mercato di dicembre abbiamo tenuto conto delle insidie Covid quindi la rosa deve dare la possibilità di avere delle scelte. Domenica giocheremo contro il Pineto, che non scende in campo da dieci giorni. Questa può essere una cosa positiva ma anche negativa perché sono più riposati. Noi arriviamo già da due partite ma ho fiducia nella professionalità che ha dato il mister e bisogna lavorare nel dettaglio come abbiamo fatto fino ad oggi”.

A proposito di ex, tra cui Di Filippo e mister D’Adderio, c’è anche Jonathan Alessandro che fino ad oggi ha segnato 13 gol. Come valuta la sua stagione?

“Alessandro non lo scopro io come giocatore, è un professionista e un grande uomo. Ogni giocatore per rendere il meglio deve avere tutte le componenti e avere la giusta mentalità, ma purtroppo in questa categoria delle volte questi aspetti vengono sottovalutati e di conseguenza un calciatore può avere delle stagioni strane. Conosciamo le qualità di Alessandro e penso che abbia ancora tanto da dare a questo campionato e nei prossimi anni spero possa ancora lavorare con noi”.