SAN BENEDETTO – È fresca di stampa la notizia dell’esclusione della Riviera dalla rappresentanza nel Direttivo dell’Amat. Direttivo in cui si accede con i voti dell’Assemblea, così come prevede lo Statuto dell’ente per la tutela delle arti teatrali nelle Marche. Il presidente uscente Gino Troli, sambenedettese doc, lascerà presto il posto al nuovo eletto, che i bene informati indicano nell’ascolano Piero Celani.

E in città è esplosa la polemica. Paolo Canducci, consigliere di minoranza, punta il dito: “Voglio solo ricordare che San Benedetto è la regina del turismo delle Marche e quarta regione per popolazione” premette “ma siamo diventati sempre più insignificanti nel panorama regionale”. Oltre all’assenza dalla giunta, dai centri decisionali regionali e provinciali, Canducci lamenta l’isolamento di una Riviera senza più un ruolo e a cui nessuno presta più attenzione. Così accade – secondo il consigliere- anche per l’Amat, tra i cui 25 comuni sono stati inclusi quattro comuni della Provincia di Ascoli Piceno (che da sola conta 2 rappresentanti, insieme a Pesaro) e sei di Fermo, ma nessun accenno a un rappresentate per San Benedetto. Stesso scenario si prefigura con l’autorità portuale, ma per ora sono solo rumor.

Gli risponde l’Assessore alla Cultura della Giunta Spazzafumo, Lina Lazzari: “Non è il caso di parlarne con una dichiarazione volante, ma di ragionare. La precisazione è questa: non siamo escusi ma siamo in Assemblea con tre membri canonici. Sul fatto che non siamo entrati nel direttivo non ne ho idea. So che ci sono state regolari votazioni su una lista unica. Comunque c’è una stagione teatrale – ancora in corso – che è stata gradita, un bel successo”.