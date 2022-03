GROTTAMMARE – Torna la poesia per il prossimo appuntamento di “Esodi, Residenze digitali”, che giovedì 31 ospiterà sulla piattaforma digitale gli autori Marco Munaro e Antonio Alleva, rispettivamente ideatore e presidente dell’Associazione per la Poesia “Il ponte del sale” e uno dei suoi autori più importanti.

Per seguire l’incontro, è sufficiente accedere indifferentemente alle pagine Facebook di “Esodi residenze digitali” o “Città di Grottammare”. Inizio ore 18. “Il ponte del sale” è un’associazione operante a Rovigo dal 2003, che si ripropone di portare la Poesia come presenza viva, orale e non elitaria attraverso le voci poetiche più significative della contemporaneità.

Di costruire ed offrire occasioni di condivisione pura della poesia, in tutta la sua forza di matrice delle arti e custode dei saperi. “Lo scopo principale dell’Associazione “Il ponte del sale” – spiega Lucilio Santoni, coordinatore della rassegna grottammarese nata per accogliere tutte le espressioni artistiche della contemporaneità – è di promuovere la Cultura e la Poesia attraverso pubblicazioni, incontri, letture in sinergia con altre forme artistiche. Rappresentare quanto di meglio urge nel campo della poesia, senza limitazioni di lingue e cultura. Condividere, infine, con gli altri questo patrimonio in un circuito di umanità e poesia che allude ad una forma alta di socialità e di civiltà”.