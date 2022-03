GROTTAMMARE – Bella notizia in casa Grottammare dove il giovane Denny Tassotti è stato convocato per la Rappresentativa Nazionale Under 15 della LND. Di seguito il comunicato del club.

“La S.S.D. Grottammare Calcio è lieta di annunciare la convocazione del tesserato Denny Tassotti nella Rappresentativa Nazionale Under 15 della LND in occasione del torneo “Memorial Cardoni Lucarini”, importante appuntamento in programma a Soriano nel Cimino (VT) che vede la partecipazione di società del calibro di Perugia, Ternana e Viterbese. La Rappresentativa si riunirà agli ordini dell’allenatore Roberto Chiti ed esordirà martedì 29 marzo alle ore 14:30 contro la Viterbese. Arriva dal settore giovanile una nuova soddisfazione: il nostro tesserato Denny Tassotti è stato nuovamente convocato nella Rappresentativa Nazionale Under 15 della LND per partecipare al “Memorial Cardoni Lucarini”, in programma a Soriano nel Cimino (VT) dal 29 al 30 marzo”.