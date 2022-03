MONTEPRANDONE – Attimi di apprensione nella mattinata del 28 marzo.

Incidente a Monteprandone, in contrada Isole, tra due auto per cause in fase di accertamento dai carabinieri, giunti sul posto per ricostruire la dinamica. Un mezzo si è ribaltato.

Soccorsa dal 118 e da altri mezzi di soccorso una donna e portata in ospedale per le cure mediche e gli accertamenti.