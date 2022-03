SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il teatro come luogo aperto, inclusivo e non più limitato alle sole due ore di spettacolo, da intendere come un luogo sempre accessibile, non elitario, che sia al servizio della cittadinanza. Obiettivo? poter ripopolare il teatro e i luoghi della cultura, con gli artisti che scendono dal palco per ripartire dalla vita di tutti i giorni, dalle storie vere, da quelli che sono i bisogni ma anche le speranze per un futuro che metta al centro le persone.

E’ questo il fine di “Cultur-All Day“, l’iniziativa promossa dall’Aps Caledoscopio, nata nel 2009 e che dal 2016 e che dal 2016 gestisce il CineTeatro “San Filippo Neri” che nella giornata di Domenica 3 Aprile resterà aperto dalle 10 alle 22. Durante l’evento saliranno sul palco tantissimi ospiti, provenienti dal mondo culturale e sociale: sarà una giornata colma di performance (teatrali, musicali, cinematografiche e di danza) e di talk su temi importanti e attuali, mettendo al centro la comunità attraverso l’arte.

Il tema attorno al quale ruoterà questa seconda edizione sarà “territori sostenibili e solidali”: attraverso le voci dei vari ospiti e le performance degli artisti si cercherà di comprendere come si possano portare avanti iniziative che siano al servizio della comunità e che siano rispettose del territorio, sia in quanto progetti sociali che artistici. A tal proposito, l’Assessore alla Cultura della città di San Benedetto del Tronto Lina Lazzari, intervenuta alla presentazione del progetto ha evidenziato come sia “molto importante fornire questo tipo di offerta nell’ambito comunale per dare spazio all’impegno e alla creatività dei giovani.”

Significative anche le parole di Irene Procacci responsabile dell’ufficio stampa dell’Aps: “in una fase difficile a livello di relazioni sociali come quella che stiamo attualmente vivendo a causa del Covid sia fondamentale ribadire l’importanza del teatro come luogo di aggregazione e coesione strettamente legato ed interconnesso alla comunità. La manifestazione vuole rendere le persone protagoniste e coinvolgerle attivamente offrendo momenti di riflessione, spazi in cui liberare le proprie idee, esperienze interattive e occasioni per dialogare e condividere spunti interessanti con chi si ha attorno”.

Chiara Santarelli responsabile artistica del Teatro ha invece sottolineato l’importanza della condivisione di alcuni momenti dello spettacolo con gli spettatori in modo tale che ciò al quale hanno assistito rimanga nelle loro menti per stimolare un dibattito, un ricordo o qualcosa che sia comunque costruttivo. Alla presentazione del progetto erano inoltre presenti tra gli altri Gianluca Balestra Presidente di Elsinor Centro di produzione teatrale, Sergio Trevisani Vicepresidente del CAI sez. di San Benedetto del Tronto, Marietta Lauro referente del Dipartimento di Sostegno dell’Istituto “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto, Teresa Annibali, Presidente Associazione L’Astrolabio e Pino Presciutti del Laboratorio Minimo Teatro.

La partecipazione al Cultur-all day prevede un biglietto unico valido per tutti i momenti della giornata. Il costo del biglietto è di 15€ (10€ per gli under 12). con prenotazione obbligatoria. Per l’ingresso all’evento è necessario esibire il green pass rafforzato ed indossare la mascherina ffp2, per una capienza massima di 244 posti.

DI SEGUITO, LA PROGRAMMAZIONE DELL’INTERA GIORNATA:

10.00 – 10.30 Introduzione della giornata a cura di Caleidoscopio APS

10.30 – 11 Musica | Jazz e Funk con i Roots Radio

11 – 11.30 Talk Scuole | “Scuola e progetti sociali” insieme a insegnanti e allievi dell’IIS “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto

11.30 – 12 Proiezione | “Backstage” a cura di Montsugi per Sbizzurà

12 – 12.30 Talk Sociale | “Progetti sociali e territorio” con le associazioni L’Astrolabio & Questione Natura

12.30 – 13 Talk Sociale | “Sostenibilità ambientale in mare” con Don Giuseppe Giudici e i pescatori sanbenedettesi

14.30 – 14.45 Introduzione al pomeriggio a cura di Caleidoscopio APS

14.45 – 15.30 Proiezione + Talk | “Il Progetto Raccont-arti” con Caleidoscopio, Andrea Giancarli e la Parrocchia San Filippo Neri

15.30 – 16 Talk Danza | “Danza itinerante” con Grap Sharing Marche

16- 16.30 Performance Danza | “Hikikomori” di HUNT cdc danza

16.30 – 17 Talk Teatro | “Crescere nel mondo teatrale” con Gianluca Balestra di Elsinor – Centro di Produzione Teatrale

17 – 17.30 Performance Teatrale | “3 anni in 3 capitoli” di Valentina Illuminati (Ass. Numeri 11)

17.30 – 18.30 Tavola Rotonda | “Immaginare territori sostenibili e solidali intorno a noi” con Manuel Costantini, Emidio Mandozzi, Alessio Poli, Andrea Sanguigni e Sergio Trevisani

18.30 – 19 Performance Teatro | “Tra sempre e mai” a cura della CaleidoYoung

19 Momento conclusivo a cura di Caleidoscopio APS

21 Spettacolo Teatrale | “L’amico Sancio” a cura del Laboratorio Minimo teatro