GROTTAMMARE – Sconfitta per la formazione del neo-allenatore Stallone che viene battuta per 3-0 dalla Forsempronese.

Forsempronese: Marcantognini, Camilloni, Procacci, Pandolfi L.(dal 22′ st Pandolfi R.), Rosetti (dal 34′ st Ciampiconi) Rovinelli, Palazzi, Conti (dal 25′ st Mea), Cecchini (dal 28’st Barattini), Zingaretti, Pagliari (dal 40′ st Arcangeletti).

A disposizione: Chiarucci, Montoni, Marchetti, Aguzzi. Allenatore Fucili

Grottammare: Palanca, Orsini (dal 45’st Haxhiu), Piunti, Quero, Traini (dal 32′ st Morelli), Fiscaletti A., Jallow, Fiscaletti S., Maya (dal 1′ st De Panicis), Palestini (dal 33′ st Todisco), Manni (dal 37’st Ruggieri).

Marcatori: 46′ pt Conti (F), 2′ st Palazzi (F), 24′ st Pagliari (F)

CRONACA – Nonostante un buon primo tempo, il Grottammare esce sconfitto dal campo di Fossombrone. La Forsempronese allo scadere della prima frazione è abile a sfruttare un’incertezza difensiva che porta al rigore trasformato da Conti. La ripresa è traumatica per gli uomini di Stallone: pronti, via e Palazzi sigla il raddoppio. Il tris dei padroni di casa arriva con Pagliari sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Sconfitta fin troppo severa per una gara rimasta in equilibrio per 45 minuti. A poche ore dal suo arrivo, mister Nico Stallone avrà modo di conoscere meglio la rosa e preparare la gara contro il Porto Sant’Elpidio.