KNOFLACH 6 Si gode il pomeriggio primaverile fidardense senza che gli attaccanti avversari lo impensieriscano. Qualche uscita in presa alta e niente più.

ALBONI 6+ Primo tempo sottotono, prova a lanciare Fall con palle lunghe ma è impreciso. Meglio nella ripresa quando riesce ad arrivare spesso sul fondo, ispirato da Angiulli.

CONSON-TOMAS 6,5 Non rischiano praticamente nulla, Camara non vede mai lo specchio della porta. Ordinaria amministrazione per il pacchetto arretrato.

PICA 5 Già non è il suo ruolo, in più le pessime condizioni del campo non favoriscono le discese sulla fascia. Infatti di sovrapposizioni non se ne vedono. Esce per Lorenzoni.

BUONO 5,5 Sbaglia alcuni appoggi e non riesce a mettere in mostra la sua qualità. Potrebbe almeno provarci da fuori ma non calcia mai.

LULLI 6,5 Buona partita del capitano, fatta di tanta corsa e contrasti. Esce ammonito e dolorante a causa un colpo subìto, ma sembra soltanto una contusione fortunatamente.

AMORUSO 6 Il classe ’03 gioca da incontrista e fa bene il suo lavoro. Partita onesta, senza infamia e senza lode.

LISI 6,5 Ha sul mancino le due migliori chances della partita. Nel primo tempo strozza il sinistro da buona posizione, nella ripresa spreca un cioccolatino di Cardella calciando troppo debolmente. Finisce coi crampi, non riesce a deciderla come all’andata.

FALL 7 Fa reparto da solo. Per tutto il primo tempo, difende palloni spalle alla porta cercando di spizzarla per i compagni. Nella ripresa segna 2 gol, entrambi annullati. Ha anche un’occasione su corner ma il suo colpo di testa è centrale.

CARDELLA 6,5 Centravanti tecnico, a dispetto della sua altezza. Si defila su tutto il fronte d’attacco alla ricerca di spazi, scambiandosi con Lisi. Reclama un rigore sull’uscita avventata di Demalija su cui restano dubbi.

ANGIULLI (dal 65′) 6,5 Entra bene in partita ed inizia a fare quello che andava fatto dall’inizio: innescare gli esterni sulla corsa, e non lanciarla in avanti per Fall e sperare in una seconda palla fortuita. Nel recupero, cerca anche il tiro da fuori ma non trova la porta.

DI DOMENICANTONIO (dall’80’) 6,5 E’ l’unico che ha la capacità di saltare l’uomo, difatti provoca subito l’ammonizione del terzino Morganti. Perchè non inserirlo prima?

ZANAZZI (dall’87’) s.v. Troppo poco per giudicarlo.

LORENZONI (dal 90′) s.v. Rileva Pica, ma non ha tempo per incidere.

VISI-ALFONSI 5,5 Ok il campo impraticabile. Ok il gol in fuorigioco. Ok che il Castelfidardo era rintanato a protezione del risultato. Ma non si può regalare un tempo con sterili lanci lunghi a cercare Fall, nella speranza che si inventi qualcosa. Piuttosto andava sfruttata meglio la velocità di Alboni, giocando in ampiezza e facendo valere la propria superiorità tecnica. Meglio nella ripresa, soprattutto con l’ingresso di Angiulli, che detta i tempi di gioco ed innesca bene gli esterni. Su tutti Di Domenicantonio, che appena entrato crea subito grattacapi ad uno stanco terzino sinistro Morganti, sul quale forse si doveva insistere di più. Ci si aspettava prima il suo ingresso in campo, visto che una partita così bloccata poteva essere decisa solo da una giocata individuale.