SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio odierno a reti bianche presso lo Stadio “G. Mancini” di Castelfidardo , abbiamo intervistato i due tecnici Stefano Visi e Manolo Manoni. Di seguito le nostre video-interviste.

Visi: “Siamo qui a parlare di un film già visto, dobbiamo pensare che per ottenere risultati serve più cattiveria. Il dispiacere c’è perché i ragazzi nel secondo tempo hanno giocato con grinta determinazione e cuore su un campo in pessime condizioni. Scuse zero, spesso queste partite rischiano di nascondere trappole come abbiamo visto in Italia-Macedonia. Loro hanno fatto la loro partita, ai punti avremmo vinto noi. Cosa non mi è piaciuto? Forse potevamo sfruttare meglio gli spazi che loro ci lasciavano, nel primo tempo potevamo leggere meglio alcune situazioni. Il fuorigioco? Non cerco alibi, per portare a casa punti dobbiamo segnare, anche se gli episodi iniziano ad accumularsi. Ora si gioca ogni tre giorni, dobbiamo stare attenti a gestire le energie. Andiamo avanti, ci faremo trovare pronti”.

Manoni: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, visto anche il campo. Dire che è in pessime condizioni è un complimento. Per la mia squadra, per le caratteristiche che abbiamo, il terreno ci penalizza molto. Infatti quando giochiamo fuori casa, le prestazioni tecnicamente sono migliori. Queste gare si giocano sugli episodi, sulle seconde palle e sui rimpalli. La Samb è tutt’altra cosa rispetto all’andata, se fosse partita così a inizio anno sarebbe tutt’altra classifica. Affrontarla ora non è facile, sono orgoglioso dello spirito dei miei ragazzi. Se continuiamo così, possiamo salvarci senza passare per i play out. Sul fuorigioco? E’ stato un arbitraggio che ha scontentato un po’ tutti, non ho rivisto le immagini del gol annullato. A prescindere dall’arbitro ho visto un bel gioco. Gli under? Abbiamo giovani validissimi che sono cresciuti in maniera esponenziale”.