CASTELFIDARDO – Tutto pronto al “Mancini” per Castelfidardo-Samb.

NOTE

Bella giornata di sole.

FORMAZIONI

CASTELFIDARDO (4-3-3): Demalija, Murati, Morganti, Fermani, Baraboglia, Gega, Cusimano, Marcelli, Camara, Braccitelli, Braconi. All Manoni.

SAMBENEDETTESE (4-3-3) Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Cardella, Amoruso, Fall, Tomas, Lisi, Buono. All Alfonsi.

ANGOLI

1-2

AMMONITI

Cvetkos

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Prima azione pericolosa della Samb, con Cardella che prova a mettere al centro ma la difesa respinge.

12′ Braconi impegna Knoflach con un destro ad incrociare ma è tutto fermo per fuorigioco.

18′ Pica rimane a terra dopo un contrasto con Braconi, ma è pronto a rientrare.

21′ Rimane a terra Marcelli per un fallo subito da Cardella, ancora sanitari in campo.

25′ Prima vera occasione per la Samb. Lisi entra in area, tenta il mancino ad incrociare ma Demalija blocca. Troppo debole.

30′ Fall innescato da Buono ha l’occasione per presentarsi davanti al portiere, ma perde il tempo per calciare e Gega recupera.

31′ Ancora Fall in area, si gira e calcia col destro ma Gega si immola e respinge.

40′ Poche emozioni, nessun vero tiro in porta fino ad ora eccetto la conclusione di Lisi.

45+2 Finisce qui un primo tempo scialbo, sia tecnicamente che dal punto di vista delle occasioni create. 0-0.

SECONDO TEMPO

47′ Fall prova un pallonetto, ma la palla termina alta.

50′ Cardella innescato da Pica in velocità si presenta davanti a Demalija, prova a scartarlo ma l’estremo difensore tocca la palla e non c’è nulla.

53′ Lulli cade in area dopo un contrasto con Gega ma per l’arbitro non c’è nulla. Ammonito Alfonsi per proteste.

60′ Fall segna su assist di Buono ma è tutto fermo per fuorigioco.

62′ Calcio d’angolo di Lisi a rientrare, stacca Fall ma il portiere blocca.

65′ GOL DI FALL ANNULLATO PER FUORIGIOCO: Alboni crossa dalla trequarti per Fall che segna di testa ma il guardalinee segnala offside.

73′ Gran palla di Cardella a Lisi che di sinistro calcia troppo debolmente e il portiere blocca.

75′ Lulli esce per Di Domenicantonio.

80′ Ammonito Marcelli per fallo tattico su Di Domenicantonio.

87′ Ci prova Cusimano, palla alta.

90′ Quattro minuti di recupero.

90+4 Ultimo assalto per la Samb. Di Domenicantonio mette in mezzo ma la difesa spazza.

90+4 Finisce qui. 0-0.