SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la nostra rubrica “L’angolo del Futsal” abbiamo intervistato Gino Pettinari, mister de LA 10 Academy, squadra della provincia di Fermo presente nel Girone E di Serie D di calcio a 5.

Che idea si è fatto di questo campionato? La sua squadra può arrivare ai play-off?

“Arriviamo da tre successi importanti però siamo un po’ in ritardo per i play-off. Il girone è molto equilibrato visti anche i risultati della scorsa giornata come per esempio lo Sporting Grottammare che ha vinto a sorpresa con Offida C5, che secondo me era la favorita”.

Nell’ultimo turno avete riposato ma la settimana passata avete battuto Futsal L.C. 4-6 guadagnando la terza vittoria consecutiva, come giudica questo periodo della sua squadra?

“Abbiamo vinto tre partite consecutive, con Futsal L.C. eravamo partiti male trovandoci sotto per 3-0 poi siamo riusciti a rientrare. La sorpresa più grande è stata con Futsal Vire, che venivano da sei vittorie consecutive, abbiamo fatto una buona fase difensiva e siamo riusciti a sfruttare le occasioni che ci hanno concesso.”

Ci può dare la sua opinione riguardo alle squadre rivierasche?

“Sordapicena ha trovato delle difficoltà però al ritorno hanno aggregato nuovi giocatori per cercare di cambiare la rosa ma sono ancora un po’ indietro. Sporting Grottammare è una squadra attrezzata, sembrava aver perso un po’ di smalto ma ora sembra essere rientrata. San Benedetto City, che incontreremo il prossimo venerdì, è una squadra organizzata e penso che, insieme alla squadra citata prima, può andare ai play-off”.

Come nasce LA 10 Academy? Come si trova all’interno della squadra?

“La squadra è nata quest’anno, sono stato chiamato ad allenare ed è la mia prima esperienza in panchina. La società era partita con buoni propositi, cercando di creare una bella cosa nel tempo ma posso dire che non sono state rispecchiate tutte le “promesse” fatte all’inizio. Ci sono stati problemi, oltre alla sosta del Covid, ma abbiamo avuto problemi organizzativi e la società non ci ha seguito tanto quest’anno. Per il futuro non so come andrà a finire ma abbiamo fatto gruppo e stiamo cercando di portare più in alto il nome della società fino a fine stagione.