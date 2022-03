GROTTAMMARE – La Ssd Grottammare Calcio comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile della prima squadra a Domenico Stallone.

Allenatore classe 1962, Stallone vanta una lunga esperienza con Folgore Falerone, Monticelli, Giulianova e Porto d’Ascoli oltre ad aver ricoperto incarichi prestigiosi come Responsabile del Settore Giovanile e allenatore della Primavera dell’Ascoli Calcio e Responsabile Scouting per Marche, Abruzzo e Umbria in Serie A con la Sampdoria. Attualmente è Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Commercio del Comune di Ascoli Piceno.

“Sono felice di essere qui – dichiara il nuovo tecnico – avevo tanta voglia di tornare sul campo per l’immensa passione che mi lega a questo sport. Ho avuto modo di incontrare persone garbate e perbene, cosa difficile di questi tempi. La Società mi ha presentato un progetto pluriennale e ho già potuto ammirare un settore giovanile che ci farà togliere grandi soddisfazioni. La sfida è difficile, ma sono carico e pronto a vivere questa avventura. Arrivo in una piazza con storia di calcio, non potevo chiedere di meglio”.