SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A poche ore dall’inizio della gara dei rossoblu contro il Castelfidardo, domenica 27 marzo alle ore 15 presso lo Stadio “G. Mancini” di Castelfidardo, è stato intervistato, dopo la rifinitura, il mister rossoblu Stefano Visi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Visi: “I ragazzi hanno voglia di tornare in campo, la sosta si è prolungata più del dovuto, non vediamo l’ora di ripartire. Castelfidardo? La prima insidia è che torniamo a giocare dopo tre settimane, poi hanno richiamato mister Manoni che ha fatto giocare bene la squadra. Cambi tattici? Questa settimana tutti i ragazzi erano disponibili e abbiamo ancora ventiquattro ore per poter scegliere la migliore formazione. È un periodo abbastanza positivo, ci sono ancora due ragazzi da valutare lunedì e faremo di tutto per farli tornare a disposizione il prima possibile”: