SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 26 marzo, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stamattina, alle ore 10:30 circa, una squadra del Distaccamento dei pompieri di Nereto è intervenuta a Sant’Egidio alla Vibrata, per un incidente stradale che si è verificato in Via Kennedy. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Suzuki XS, condotta da 72enne del posto, che è uscita fuori strada e ha travolto quattro auto in sosta e la veranda di un bar.

Il titolare e una cliente del bar sono stati investiti dall’auto e sono stati trasportati presso l’Ospedale di Sant’Omero per le cure del caso, con due autoambulanze giunte sul posto, una del 118 di Sant’Omero e l’altra della Croce Bianca di Sant’Egidio.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e la veranda del bar che è stata puntellata da una ditta intervenuta sul posto. Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata per effettuare i rilievi dell’incidente.