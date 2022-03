SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli orange sono pronti.

Il Porto d’Ascoli Calcio presenta ufficialmente il progetto del nuovo Ciarrocchi per continuare a programmare il futuro nella propria casa a due passi dal mare.

“In rosso le tribune, gli spogliatoi ed i servizi: un vero gioiellino moderno a zero impatto ambientale pronto ad accogliere tutto il mondo del settore giovanile, la prima squadra e gli ospiti illustri come Germania e club di Serie B/C che hanno scelto il nostro stadio per le loro rifiniture negli ultimi anni”.