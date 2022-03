SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 26 marzo, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Sono stati effettuati nei giorni scorsi dei servizi coordinati di controllo ai cantieri edili presenti in provincia, coordinati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, con la collaborazione dei militari del Gruppo Carabinieri Forestali di Ascoli Piceno e con personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro-Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno.

In particolare, a San Benedetto del Tronto, sono stati eseguiti una serie di accessi ispettivi a diversi cantieri presenti in città e, all’esito dei controlli durati molte ore sono state denunciate sei persone all’Autorità Giudiziaria, titolari di imprese e liberi professionisti del settore, perché avrebbero violato alcune prescrizioni che riguardano la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nella fattispecie il D. Lgs. 81 del 2008 ed elevate sanzioni amministrative per quasi 70 mila euro.

L’operato dei Carabinieri continuerà in modo incisivo sul territorio provinciale sempre a tutela dei cittadini onesti che sono ancora una volta invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma, per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.