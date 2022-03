SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, sabato 26 marzo, i cancelli del Liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto sono stati bloccati da ignoti.

Gli studenti sono rimasti per diversi minuti nel cortile esterno senza poter entrare. Sul posto sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.

Abbiamo intercettato una studentessa del liceo, che ci ha raccontato quanto accaduto: “Quanto io e i miei compagni siamo arrivati a scuola, abbiamo trovato i cancelli bloccati da un catenaccio. Studenti, personale scolastico e docenti, sono rimasti tutti fuori per almeno mezz’ora, prima che sul posto giungessero le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per rompere sia la catena posta sul cancello esterno, sia quella dell’entrata sul retro, anch’essa bloccata. Siamo oltre 400 studenti e, per rispettare il distanziamento, ci siamo suddivisi per classi nelle diverse aree del cortile, nella zona del campetto da basket. Il blocco, è stato volontario e ben pianificato”.