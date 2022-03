SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Consiglio Comunale a San Benedetto.

Il presidente Eldo Fanini ha convocato per sabato 26 marzo, alle ore 8, la seduta del Consiglio comunale. La seduta prevede 15 punti all’ordine del giorno.

ORE 9.25 Interrogazioni della consigliera Marchegiani in merito ai lavori di realizzazione Info Point didattico presso la “Torre sul Porto” nella Riserva Naturale Regionale della Sentina. La prima riguardo allo stato di avanzamento dell’itinerario per la riqualificazione dell’area nota comunemente come “piazza Montebello”, la seconda riguardo all’iter per lo sblocco della realizzazione di uno spazio didattico nella “Torre sul Porto” della Riserva Sentina.

ORE 9.30 L’interpellanza del consigliere Marinangeli sulla mancanza di continuità nel servizio della Polizia Municipale e della vigilanza privata al Mercato ittico all’ingrosso. La replica del sindaco: “Caro Lorenzo, stai evidenziando problemi che riguardano la passata amministrazione. Sulla questione del vigile, ti devo smentire. E’ mancato solo due giovedì, mi sembra una polemica sregolata. Parli sempre del mercato ittico, capisco che ci tieni tanto, ma spero che da qui ai prossimi 5 anni varierai argomenti e farai anche altre proposte, perchè su questo ci stiamo già lavorando”.

ORE 9.45 Canducci: “Il problema è quello che si fa sul tema della Sentina, dove ci sono dei ritardi che dovrebbero far suonare dei campanelli di allarme. La ditta ha abbandonato il cantiere con la scusa del covid, io una preoccupazione l’avrei se fossi in voi. Io ho fatto l’assessore all’ambiente per 10 anni e ogni anno c’erano dei fondi per la Sentina, presentando progetti. Oggi non vedo questa predisposizione”.

ORE 9.54 Si passa all’interpellanza del consigliere Muzi sulla destinazione degli aumenti previsti dal Governo per le indennità di funzione di Sindaco, Giunta e Presidente del Consiglio comunale.

ORE 9.58 La replica del sindaco: “A San Benedetto sanno cosa ho fatto per la mia azienda anche sotto pandemia. Fare beneficenza è un atto personale, non obbligo gli altri”.

ORE 10.00 L’interrogazione del consigliere Bagalini riguardo lo stato della pubblica sicurezza nella pineta “Buozzi”, l’eventualità di potenziarne la pubblica illuminazione e sull’esistenza di una mappatura dei luoghi pericolosi della città.

ORE 10.05 Il vicesindaco Capriotti chiarisce: “Quella zona a cui fai riferimento, ha avuto diversi rimaneggiamenti, attraverso l’istallazione di lampioni. Siamo al corrente che servono più telecamere e ci sono già delle proposte sul tavolo, aspettiamo il bilancio per poterle mettere in pratica. I punti luce sono tanti, ma poco illuminanti, per cui istalleremo delle luci a led meno dispendiose ma più efficaci”

ORE 10.10 Variazione del nome del gruppo di Aurora Bottiglieri in “Partito Democratico, Articolo 1, Nuovi Orizzonti Sambenedettesi”.

ORE 10.15 Prende la parola l’assessore al bilancio Domenico Pellei: “La manovra finanziaria per il triennio 2022/24 che comprende, oltre allo schema di bilancio, le nuove aliquote per l’annualità 2022 dell’Imu (invariate rispetto a quelle del 2021, tranne che per l’esenzione prevista per immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale concerti e spettacoli, e per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal costruttore fintanto che non sono locati) e delle addizionali imposte sul reddito delle persone fisiche (per cui si propone la conferma allo 0,08%). Per l’anno in corso sono previsti, tra le entrate, circa 2,3 milioni dallo Stato nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale, 1,25 milioni da trasferimenti erariali, 14,2 milioni dall’Imu, 12 milioni dalla Tari. Stimato a circa 3 milioni il gettito per quest’anno derivante dalla lotta all’evasione e a 1.9 milioni quello derivante dal Canone Unico Patrimoniale. Non sono previste entrate da vendite del patrimonio comunale. Per la parte della spesa, sono stati previsti stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dai mutui e dal prestito obbligazionario già esistenti e del mutuo per la riqualificazione della vasca esterna della piscina comunale “Gregori” (1,5 milioni per il 2024). Accantonati anche 900 mila euro destinati a coprire i futuri adeguamenti contrattuali. Il fondo crediti di dubbia esigibilità si attesta sui 5,1 milioni circa per ciascuna annualità e 310 mila euro sono stati inseriti nel Fondo di garanzia dei debiti commerciali legati al ritardo nei tempi di pagamento del 2021”.

ORE 10.20 Si passa al voto per l’approvazione del bilancio: 15 favorevoli, 9 astenuti e 1 contrario.

ORE 10.21 Riprende la parola l’assessore Pellei, per illustrare le modifiche al regolamento delle misure organizzative e applicative del Canone Unico Patrimoniale, che dal 2021 sostituisce i tributi Tosap, Icp, i diritti dovuti per le pubbliche affissioni e la tassa giornaliera rifiuti. Le modifiche interessano diversi riferimenti, mancanti o in eccesso, che hanno determinato, nel primo anno di applicazione, una serie di criticità che hanno reso difficoltosa l’applicazione dell’imposta.

ORE 10.32 Canducci: “Suggerisco all’amministrazione di chiudere il piano di pubblica affissione e rimuovere quelli abusivi, con tecnologie e mezzi che non sono previsti. Come gruppo votiamo positivamente a questa delibera”.

ORE 10.35 Con 25 voti favorevoli il Consiglio approva l’emendamento.

ORE 11.00 Si apre la discussione in aula sul bilancio. La consigliera Marchegiani: “Questo bilancio è senz’anima, senza idee e soprattutto senza soldi. In campagna elettorale e nel programma di mandato annunciavate di voler intervenire sulle strade e sulla manutenzione, ma qui vedo che sono stati stanziati solo 120 mila euro. Al giorno d’oggi, col rincaro delle materie prime, sono bruscolini. E’ un bilancio ingessato al 95% che evidenzia una carenza di liquidità”.

ORE 11.15 La consigliera Barlocci precisa: “Gli asili nido rivestono un’importanza sociale decisiva e delle agevolazioni per i genitori sono previste nel bilancio. I bandi non sono progettati con superficialità, ringrazio i tecnici del Comune per il lavoro profuso. C’è da rendere omaggio agli sforzi fatti dall’amministrazione”.

ORE 11.21 Muzi risponde: “Con un bilancio bloccato, la possibilità di incidere è bassa. A livello tariffario ci sono delgi aumenti che ci preoccupano, sul capitolo mense e posteggi. Sarebbe stato più opportuno creare un aumento di scopo, per riqualificare strade e piazze”.

ORE 11.31 Prende la parola la consigliera Aurora Bottiglieri: “Avete fatto la scelta più semplice ovvero di alzare le tasse, non condivido questa scelta”.

ORE 11.50 L’assessore d’opposizione Traini: “La visione d’insieme manca completamente in questo bilancio. Non vedo in oltre alcuni cavalli di battaglia della vostra campagna elettorale come Via Pasubio e il sottopasso di Via Mare. Sono anni che il bilancio è ingessato, non è una novità. Così come non è una novità il non aumento dell’Imu e della Tari che già dalla nostra amministrazione non fu aumentata”.

ORE 12:05 Il consigliere di maggioranza Fabrizio Capriotti: “Ci siamo già confrontati per 4 volte con la categoria dei commercianti sulla materia della movida del centro. Siamo l’unica amministrazione ad aver dato così tanto spazio a questa tematica, questo evidenzia la nostra determinazione. Altro punto fondamentale è la riqualificazione del Ballarin, l’ex scuola Leopardi e il parco di Villa Rambelli che daranno nuovo lustro alla città. Sono investimenti importanti e che evidenziano la nostra chiara visione del futuro”.

ORE 12.12 Interviene la consigliera di opposizione Carboni: “Ho ascoltato attentamente la disamina di Pellei e mi è sembrato un mero elenco di previsioni e buoni propositi, ma poco di concreto. Ho molti dubbi sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi preposti”.

ORE 12.27 Simone De Vecchis: “Non parlerò di bilancio in maniera sconsiderata come qualcuno ha fatto prima di me, nel gioco delle parti, sono fiducioso dell’ottimo lavoro di Pellei. Sulla questione Pnrr, c’è in programma anche la riqualificazione della piscina, che la precedente amministrazione ha lasciato in sospeso”.

ORE 12.33 Parola a Pasqualino Piunti: “Fino ad ora abbiamo assistito ad una mera lista della spesa, un elenco senza visione. Si continua, come nei primi cento giorni, ad esibire dei muscoli amministrativi che non ci sono. E’ normale che quando ci si insedia ci vuole tempo, lo dico per esperienza. Non bisogna mettere in mostra cose irrealizzabili non aderenti alla realtà”.

ORE 12.36 Il consigliere di opposizione Bagalini critica gli aumenti ai costi dei parcheggi, sulla stessa linea dei suoi compagni di minoranza.

ORE 12.43 La consigliera di maggioranza Elena Piunti: “Ringrazio l’assessore Pellei e i tecnici per il lavoro che hanno fatto, chi critica questo bilancio non so cosa abbia letto. La continuità è stata garantita, invito i consiglieri a verificare quanti incontri abbiamo fatto con i commercianti e i rappresentanti di quartiere, cosa mai fatta nello scorso lustro”.

ORE 12.50 Il consigliere Paolo Canducci: “Questo bilancio è condizionato dalla mancanza di fondi, è scritto nero su bianco sulla delibera. Significa che noi sicuramente spendiamo, ma non è certo che introitiamo. Senza l’aumento dei parcheggi, il bilancio non si chiudeva. L’assessore Pellei ha responsabilità doppie rispetto al sindaco perchè per 5 anni è stato all’opposizione, quindi era consapevole dei problemi di bilancio e ha comunque permesso a Spazzafumo di fare promesse sulle riqualificazioni. Ora i nodi vengono al pettine, con 125 mila euro non si fa nulla. Non vedo molte cose che c’erano nel programma di mandato, come i nuovi parcheggi, l’ampliamento della biblioteca e la riqualificazione della Sentina. Non c’è corrispondenza nel bilancio, manca strategia e visione politica. Per la piscina, perchè chiedere un mutuo di 1 milione e mezzo anzichè fare un bando di gestione con contributo annuale, come hanno fatto in altri comuni limitrofi come Ascoli”.

ORE 13.10 Il consigliere Stefano Gaetani: “Oggi è il centesimo giorno utile che siamo consiglieri comunali ed è già la quarta volta che ci vediamo in consiglio comunale. La scorsa amministrazione ne faceva una ogni 4 mesi se andava bene. Questa amministrazione metterà mano a Piazza Montebello, ci sono idee diverse, ma chi pensa che la maggioranza sia divisa sbaglia di grosso. La retta delle mense è stata aumentata ma nessuno dice che facciamo oltre 70 mila pasti all’anno, nessuno ricorda che lo scorso anno hanno portato ad una perdita di 300 mila euro. Chi vuole far passare questa amministrazione come disattenta ai meno abbienti, dovrebbe informarsi di più. L’aumento era dovuto”.

ORE 13.20 Interviene Giorgio De Vecchis: “Ho ascoltato con molta attenzione l’intervento della consigliera Marchegiani e vorrei ricordarle che se il bilancio è ingessato c’è un motivo, è un luogo comune detto senza un analisi. Io un’analisi posso farla, visto che ho ricordato il periodo Perazzoli. Esprimere giudizi su questo bilancio, richiede conoscere alcune dinamiche, senza criticare a priori. Sono anni che c’è la criticità della riscossione da parte degli uffici di accertamento. Non potete parlare di aumento della pressione fiscale, noi non l’abbiamo aumentata. Abbiamo innalzato soltanto delle tariffe in linea con le previsioni Istat. Il bilancio preventivo è una base, poi in base alle dinamiche si faranno delle variazioni anche in ottica Pnrr. Il lavoro che questa amministrazione è di agire giorno dopo giorno per autofinanziare altri servizi ed investimenti, cosa che negli ultimi anni non è più accaduta dai tempi di Martinelli. Le critiche sono frutto di pregiudizi”.

ORE 13.35 Il sindaco Antonio Spazzafumo: “Ho puntato i piedi per non aumentare la Tari, è stato un passaggio categorico. Dire che abbiamo aumentato le tasse, è un errore grosso. Mi sono messo a studiare il bilancio comunale per poter dare una mano e mi spiace che la dottoressa Bottiglieri parli ancora delle luminarie. Siamo la quarta città delle Marche, tra poco la terza, dobbiamo essere un Comune attrezzato. Ho trovato uffici in cui i neon lampeggiavano o dove dentro ci pioveva, ricevevo persone in una situazione imbarazzante. Ma mica siamo a Scampia, con tutto il rispetto. Fino ad ora ho sentito demagogia pura, dovreste essere orgogliosi di come si presenta il nostro Municipio. Con l’assessore Sanguigni ci confrontiamo continuamente sui problemi delle famiglie più disagiate, in un momento così critico l’opposizione dovrebbe aiutare la maggioranza anzichè fare critiche strumentali. Le piante di via Pasubio, su cui Andrea Traini ci sollecita, vanno sostituite nel periodo giusto, altrimenti rischiamo che si secchino. Sono tutte cose che stiamo facendo, ricevo commenti tutti i giorni dei cittadini che si congratulano del miglioramento dei parchi. Negli ultimi 20 anni avete venduto una marea di beni. La prima cosa che ho detto alla dottoressa Talamonti appena mi sono insediato è stato di bloccare le assunzioni di personale, per capire il capitale umano che avevamo a disposizione, proprio per risparmiare sui 14 milioni di euro. Le associazioni di categoria? In 5 mesi ho fatto 4 incontri con i rappresentanti dei comitati di quartiere, partecipando alla luce del sole spiegando con sincerità cosa si può fare e cosa no. Sul tema della sicurezza, ho promesso che ci sarà una centrale operativa che andasse a garantire la sicurezza dei cittadini che abitano in centro, si sa che il sabato sera c’è di tutto. L’incontro con Confcommercio e Confesercenti è stato positivo e sono soddisfatti delle nostre misure. Sul tema delle società sportive, concordo con Canducci, è vero che si devono autofinanziare ed è proprio quello che stiamo facendo, anche perchè dopo due anni di pandemia nessuna banca darebbe un mutuo ad una società sportiva oggettivamente. Se tutto questo passa per la ristrutturazione, ci vorrà più tempo, ma ben venga. Dire che non stiamo mantenendo le promesse è errato”.

14.30 Talamonti viene chiamata da Fanini a rispondere a Canducci: “Sulla proposta sono stati fatte verifiche del dirigente della gestione lavori pubblici e patrimonio e da me. Nel punto B. gli stanziamenti previsti per manutenzione strade e piazze, questi sono possono essere accorpati: perchè i lavori dovrebbero iniziare entro il 30 luglio 2022. E anche io ho espresso parere negativo, perchè andrebbe a incidere sul Bilancio.

14.35 L’assessore Pellei fa il punto pre-votazione: “Non aumentano le tasse. Ma solo i parcheggi per l’ammortamento del mutuo del lungomare per 150 mila euro. Sull’aumento delle tariffe delle mense occorre per fare un’analisi un controllo di gestione. Il costo degli aumenti della mensa è del 70%. Noi al massimo abbiamo aumentato del 20%. Un aumento del costo con la calmierizzazione è una questione di equità”. Continua Pellei in risposta a Canducci:”L’indice di copertura sugli impianti sportivi è stato influenzato dal covid”. E poi sulle alienazioni: “Noi non vendiamo, facciamo progetti di riconversione urbana”. E infine, sempre a Canducci “Il disavanzo di 450 mila euro sarà valutato” e “abbiamo messo in Bilancio 60 mila euro per cultura e sport”. Sulla questione Piscina: “Vogliamo riaprire la vasca esterna della Piscina Comunale. Non rientriamo nei clouster del PNRR, ma uscirà a breve il bando Sport e Periferie, al quale aderiremo con questo progetto”. Secondo Pellei il PNRR è un’occasione straordinaria, da sfruttare a pieno. Noi stiamo rispondendo ai Bandi, quelli competitivi e quelli per assegnazione, come quelli per la cultura”.

14.52 Il consigliere Canducci replica: “Di chiacchiere ce ne sono tante: il Bilancio di Previsione, che autorizza la spesa, sarà più chiaro la prossima volta. Sulla Tari poi niente è scontato. E nel caso delle transazioni poi c’è da chiedersi come mai ci sono”. E poi sugli aumenti: “Il problema non è l’equità, non potete dire che l’equità vale solo per la mensa”. Mentre contesta la gestione dei fondi per il campo del Torrione, insiste: “Mi auguro che le variazioni al Bilancio passino in Consiglio, e non solo in Giunta”. Così Canducci conclude la sua valutazione negativa.

15.18 Si vota il Bilancio: approvazione dello schema di Previsione per 16 favorevoli e 8 contrari.

15.21 Il segretario comunale del comune di Cupra Marittima Stefano Zanieri propone la delibera di utilizzo congiunto della sua figura, per un 75% a San Benedetto, il restante a Cupra.

15.22 Il consigliere Canducci parla di una questione di tempo: “Il comune deve avere un segretario a tempo pieno. Faccio questa preghiera che sia una soluzione temporanea”.

15.27 Si sottopone al voto la convenzione sul segretario comunale, dopo che il segretario risponde alle argomentazioni della consigliera Marchegiani su un eventuale risparmio, che non c’è, ma un mantenimento di spesa. Il sindaco risponde anche a Canducci: “Nel momento in cui questo accordo verrà meno si provvederà. Il sindaco di Cupra mi ha chiesto questa cosa e io l’ho assecondato”. Con 23 voti favorevoli e un astenuto (Canducci) il Consiglio approva la convenzione.

15.36 Capriotti introduce l’approvazione della variante per l’attraversamento ciclo-pedonale alla Sentina.

15.37 Con 23 voti favorevoli il consiglio approva.

15.38 La mozione sanità. Aurora Bottiglieri risponde a Simone De Vecchis che chiede lo spostamento della discussione sulla mozione al prossimo Consiglio: “Siamo disposti a eventuali emendamenti, e mi ripropongo di convocare diverse commissioni”. Ma precisa: “la mozione va presentata prima del prossimo consiglio comunale, per andare dalla Regione con un’idea concreta”.

15.55 De Vecchis: “Io chiederei un rinvio, vista l’importanza dell’argomento che è la sanità, merita un approccio scevro dalle divisioni dei partiti. Dobbiamo collaborare con la Regione, che però si deve assumere le sue responsabilità. Se poi non dovesse mantenere quanto deve ci opporremo sempre”.

16.00 Risponde Umberto Pasquali: “Sono 15 anni che questa è area vasta 5. Sono 15 anni che siamo penalizzati. Ma il problema è che le mozioni non vanno prese all’unanimità. Vanno sostenute le linee politiche”.

16.03 La consigliera Aurora Bottiglieri chiede 5 minuti di sospensione per decidere se rinviarla o ritirala.

16.11 La consigliera Bottiglieri decide per il rinvio, e afferma che la ripresenterà uguale.

16.12 I consiglieri Marchegiani e Canducci, presentano la votazione sullo stralcio dell’art. 6 dal Disegno di legge sulla Concorrenza per restituire agli enti locali un ruolo centrale nella modalità di gestione dei servizi pubblici locali, ad iniziare dall’acqua, scongiurando così l’ipotesi di rendere le gare d’appalto la modalità ordinaria. “C’è a livello del Senato già una serie di emendamenti, possiamo sostenere questa iniziativa”.

16.18 La Consigliera Bottiglieri: “Occorre difendere l’acqua, e la gestione dei servizi pubblici”

16.19 La Consigliera Barlocci afferma: “Lasciando cosi l’art, 6 si aumentano le differenze per i territori”.

16.20 Il consiglio approva la votazione all’unanimità

16.20 Eldo Fanini dichiara concluso il Consiglio comunale.