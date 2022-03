SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Consiglio Comunale a San Benedetto.

Il presidente Eldo Fanini ha convocato per sabato 26 marzo, alle ore 8, la seduta del Consiglio comunale. La seduta prevede 15 punti all’ordine del giorno.

ORE 9.25 Interrogazioni della consigliera Marchegiani in merito ai lavori di realizzazione Info Point didattico presso la “Torre sul Porto” nella Riserva Naturale Regionale della Sentina. La prima riguardo allo stato di avanzamento dell’itinerario per la riqualificazione dell’area nota comunemente come “piazza Montebello”, la seconda riguardo all’iter per lo sblocco della realizzazione di uno spazio didattico nella “Torre sul Porto” della Riserva Sentina.

ORE 9.30 L’interpellanza del consigliere Marinangeli sulla mancanza di continuità nel servizio della Polizia Municipale e della vigilanza privata al Mercato ittico all’ingrossoLa replica del sindaco: “Caro Lorenzo, stai evidenziando problemi che riguardano la passata amministrazione. Sulla questione del vigile, ti devo smentire. E’ mancato solo due giovedì, mi sembra una polemica sregolata. Parli sempre del mercato ittico, capisco che ci tieni tanto, ma spero che da qui ai prossimi 5 anni varierai argomenti e farai anche altre proposte, perchè su questo ci stiamo già lavorando”.

ORE 9.45 Canducci: “Il problema è quello che si fa sul tema della Sentina, dove ci sono dei ritardi che dovrebbero far suonare dei campanelli di allarme. La ditta ha abbandonato il cantiere con la scusa del covid, io una preoccupazione l’avrei se fossi in voi. Io ho fatto l’assessore all’ambiente per 10 anni e ogni anno c’erano dei fondi per la Sentina, presentando progetti. Oggi non vedo questa predisposizione”.

ORE 9.54 Si passa all’interpellanza del consigliere Muzi sulla destinazione degli aumenti previsti dal Governo per le indennità di funzione di Sindaco, Giunta e Presidente del Consiglio comunale.

ORE 9.58 La replica del sindaco: “A San Benedetto sanno cosa ho fatto per la mia azienda anche sotto pandemia. Fare beneficenza è un atto personale, non obbligo gli altri”.

ORE 10.00 L’interrogazione del consigliere Bagalini riguardo lo stato della pubblica sicurezza nella pineta “Buozzi”, l’eventualità di potenziarne la pubblica illuminazione e sull’esistenza di una mappatura dei luoghi pericolosi della città.

ORE 10.05 Il vicesindaco Capriotti chiarisce: “Quella zona a cui fai riferimento, ha avuto diversi rimaneggiamenti, attraverso l’istallazione di lampioni. Siamo al corrente che servono più telecamere e ci sono già delle proposte sul tavolo, aspettiamo il bilancio per poterle mettere in pratica. I punti luce sono tanti, ma poco illuminanti, per cui istalleremo delle luci a led meno dispendiose ma più efficaci”

ORE 10.10 Variazione del nome del gruppo di Aurora Bottiglieri in “Partito Democratico, Articolo 1, Nuovi Orizzonti Sambenedettesi”.

ORE 10.15 Prende la parola l’assessore al bilancio Domenico Pellei: “La manovra finanziaria per il triennio 2022/24 che comprende, oltre allo schema di bilancio, le nuove aliquote per l’annualità 2022 dell’Imu (invariate rispetto a quelle del 2021, tranne che per l’esenzione prevista per immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale concerti e spettacoli, e per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal costruttore fintanto che non sono locati) e delle addizionali imposte sul reddito delle persone fisiche (per cui si propone la conferma allo 0,08%). Per l’anno in corso sono previsti, tra le entrate, circa 2,3 milioni dallo Stato nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale, 1,25 milioni da trasferimenti erariali, 14,2 milioni dall’Imu, 12 milioni dalla Tari. Stimato a circa 3 milioni il gettito per quest’anno derivante dalla lotta all’evasione e a 1.9 milioni quello derivante dal Canone Unico Patrimoniale. Non sono previste entrate da vendite del patrimonio comunale. Per la parte della spesa, sono stati previsti stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dai mutui e dal prestito obbligazionario già esistenti e del mutuo per la riqualificazione della vasca esterna della piscina comunale “Gregori” (1,5 milioni per il 2024). Accantonati anche 900 mila euro destinati a coprire i futuri adeguamenti contrattuali. Il fondo crediti di dubbia esigibilità si attesta sui 5,1 milioni circa per ciascuna annualità e 310 mila euro sono stati inseriti nel Fondo di garanzia dei debiti commerciali legati al ritardo nei tempi di pagamento del 2021”.

ORE 10.20 Si passa al voto per l’approvazione del bilancio: 15 favorevoli, 9 astenuti e 1 contrario.

ORE 10.21 Riprende la parola l’assessore Pellei, per illustrare le modifiche al regolamento delle misure organizzative e applicative del Canone Unico Patrimoniale, che dal 2021 sostituisce i tributi Tosap, Icp, i diritti dovuti per le pubbliche affissioni e la tassa giornaliera rifiuti. Le modifiche interessano diversi riferimenti, mancanti o in eccesso, che hanno determinato, nel primo anno di applicazione, una serie di criticità che hanno reso difficoltosa l’applicazione dell’imposta.

ORE 10.32 Canducci: “Suggerisco all’amministrazione di chiudere il piano di pubblica affissione e rimuovere quelli abusivi, con tecnologie e mezzi che non sono previsti. Come gruppo votiamo positivamente a questa delibera”.

ORE 10.35 Con 25 voti favorevoli il Consiglio approva l’emendamento.