Samb, Renzi: “I tifosi sono la prima forza. Stiamo cercando di spostare i turni infrasettimanali”

Il presidente rossoblu, intervistato in giornata, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del finale di stagione: "Servirà tanta testa e dare tutto in campo. Ci aspettiamo anche un aiuto dei tifosi, i ragazzi sentiranno una carica diversa". Inoltre è stato ospitato al Samba Village il giovane tifoso originario di Accumoli, Gianmarco

di Valerio Fagioli