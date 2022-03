SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti settimanali per i rossoblu per preparare la gara contro il Castelfidardo, in programma per domenica 27 marzo alle ore 15 presso lo Stadio “G. Mancini” di Castelfidardo.

Buono: “Finalmente si ricomincia, quando si gioca stiamo meglio e siamo felici. Ci è dispiaciuto molto fermarsi per due settimane. Castelfidardo? Sarà una gara difficile, le condizioni del campo non sono ottimali. Vorranno fare punti per la salvezza ma noi non possiamo fare altrimenti e andremo li per vincere. Abbiamo tante gare da giocare, siamo una squadra forte con una rosa lunga, questa cosa è fondamentale”.