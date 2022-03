MONTEPRANDONE – Volano ai quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia di Calcio a 5 le ragazze della Futsal Prandone. Ed è una doppia prima volta: la prima per le monteprandonesi, che vantano tra le proprie fila tutte ragazze residenti nei comuni limitrofi tra Ascoli Piceno e San Benedetto; la prima volta assoluta per una squadra marchigiana di calcio a 5 femminile che partecipa ad un campionato regionale.

Forti del 2-0 dell’andata maturato contro la compagine dell’U.S.Corticella grazie alle reti di Piergallini e Felicetti, nella gara di ritorno giocata in terra emiliana le ragazze allenate da mister Bargoni soffrono nel primo tempo l’intraprendenza delle locali senza vacillare. Al termine dei 40’ effettivi di gioco, l’ottima prestazione del portiere Tavoletti inchioda il risultato sullo 0-0 che vale il passaggio del turno.

Capitan Novelli e compagne possono così affrontare con fiducia il prossimo avversario, le venete della ASD Infinity Futsal Academy, una compagine preparata sia tatticamente che tecnicamente. Una doppia sfida valevole per l’accesso alle ambitissime Final Four. Gara di andata in Veneto il 6 aprile, gara di ritorno al palazzetto di Monteprandone il 13 aprile.

Il sogno continua, senza distogliere lo sguardo dal campionato in corso. Senza un attimo di riposo, le ragazze della Futsal Prandone scenderanno nuovamente in campo venerdì 25 alle 21.45 al palazzetto dello sport di Monteprandone contro il Valdichiente Ponte. Una gara da non sbagliare: la coppa può attendere.