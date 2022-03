MONDIALI FLOP. Seconda eliminazione dai campionati mondiali di calcio, lo sport nazionale che tante gioie aveva dato all’Italia fino al 2006. La vittoria degli europei la considero un optional abbastanza simile a quello della Macedonia Nord ieri sera.

L’esclusione dopo il pareggio inutile con la Svezia, non una nazionale qualsiasi, portò ingiustamente a massacrare e deridere Giampiero Ventura. Eppure aveva dimostrato in carriera di essere un ottimo allenatore come del resto lo è Roberto Mancini.

Il problema è di fondo, sempre legato ai troppi soldi che girano nel calcio, dalle squadre dilettantistiche alla serie A, nelle debite proporzioni.

I problemi più piccoli, ma egualmente necessari, riguardano la composizione dei campionati, dalle 60 che incredibilmente compongono la serie C: più squadre più iscrizioni, più squadre più possibilità ai soliti noti di sfruttare, con il miraggio della promozione tra i cadetti, le società più appetibili per il numero di tifosi. Sessanta società con Diesse, General manager spesso incompetenti e con allenatori che, pur di iniziare una potenziale carriera, sono disponibili a pagare e non viceversa.

Insomma un mondo dove molti vanno avanti con mezzi e mezzucci. Il problema delle fatturazioni maggiorate è… in discesa ma esiste ancora. L’evasione delle tasse resta la conseguenza.

In compenso qualcosa è stato fatto, vedasi l’esclusione del campionato dopo due mesi di mancati stipendi ai calciatori, prima passavano campionati interi senza che i calciatori venissero retribuiti. Il periodo di Venturato della Samb, che per tre anni non pagò tranne qualche spiccio, ne fu il primo e doloroso esempio.

Siamo italiani, mi spiace dirlo ma è così. Specialmente con quello che sto per scrivere che calza a pennello con l’eliminazione di ieri sera. Bruciata una generazione di calciatori quindi intere carriere, visto che il mondiale tornerà (forse) nel 2026, cioè dopo dodici anni, dal lontano 2014.

Ho detto all’inizio quali sono i problemi più piccoli, adesso passo a quello grande, enorme che ‘giustifica’ le due cocenti eliminazioni. Facendo riferimento a quelle con Svezia e Macedonia del nord, “adesso accadrà con il San Marino”, scrive oggi Gene Gnocchi con il suo “Il Rompipallone”.

IL FATTO. È oramai di conoscenza comune che nei settori giovanili (non quelli di successo come Atalanta e Empoli ad esempio ma anche nei grandissimi club, dove pare che una certa moda viene rifiutata a priori) c’è una grande interferenza da parte di genitori che vedono nei propri figli (basta che sappiano dare due calci) il miraggio di entrare nel miracoloso mondo (sotto l’aspetto economico) della serie A. Duecentomila euro, 550 euro al giorno i meno pagati.

Interferenze che, invece di essere bloccate sul nascere da addetti ai lavori (essendo del mestiere, capiscono o dovrebbero capire le possibilità e potenzialità del ragazzo) spesso e volentieri le alimentano per cui molti “figli di papà ma nemmeno tanto” (con papà disposti a dare un aiutino) passano avanti e fanno molta meno panchina di ragazzi che hanno doti superiori con il risultato che la delusione e la consapevolezza di valere di più li porta a rinunciare e… cambiare lavoro.

Il risultato è che tanti potenziali talenti, le cui carriere potevano concludersi nella nazionale maggiore, vengono troncate sul nascere a vantaggio di altri, magari bravi calciatori ma sicuramente meno dotati.

Un esempio sambenedettese degli anni 60: un giovane sambenedettese figlio di un pescatore, già a 13-14 anni dimostrava un talento calcistico superiore di tanto ai suoi coetanei. Lo chiamò la Samb ma la risposta dei genitori fu “o lo paghète o va lla mmare”. Non lo pagarono e andò a guadagnarsi la vita come marinaio. La fortuna volle che a 23 anni fu visto da un allenatore esperto che lo portò nella sua squadra in serie B dove esordì un anno dopo… a soli 24 anni. Se la sua carriera calcistica fosse iniziata a 14 anni, sarebbe arrivato anche in Nazionale, secondo me. E allora il vizio dell’aiutino ancora non era eclatante come al giorno d’oggi.