SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra sessione di allenamento per i rossoblu al Samba Village per continuare a preparare la prossima partita e per mettere benzina nelle gambe per il finale di stagione. In giornata odierna è stato intervistato anche il presidente Roberto Renzi. Di seguito la video-intervista.

Renzi: “Era da tanto tempo che non venivo causa Covid e sospensione del campionato, oggi sono stato tutto il pomeriggio e ho parlato con i ragazzi e li vedo carichi per il finale di stagione. Per affrontare le prossime gare serve tanta testa e dare tutto in campo, ci aspettiamo anche un aiuto da parte dei tifosi. Stiamo cercando di spostare i turni infrasettimanali in orari pre-serali per far sì di avere tanta gente allo stadio. Il tifo è la prima forza che possiamo avere, i ragazzi sentiranno una carica diversa”.

Inoltre dopo l’allenamento è stato ospitato il giovane tifoso, Gianmarco. Di seguito il comunicato della società.

“Nel pomeriggio di oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare al Samba Village Gianmarco, giovane tifoso rossoblù originario di Accumoli. Gianmarco e la sua famiglia erano arrivati in Riviera dopo il drammatico terremoto del 2016, e dopo un periodo in hotel hanno scelto di ricominciare la loro vita proprio a San Benedetto, dove risiedono tutt’ora. «Per fortuna abbiamo scelto San Benedetto», ci ha raccontato Gianmarco, che vivendo qui ha scoperto la Sambenedettese Calcio. È stato amore a prima vista: da anni Gianmarco non si perde una partita, neanche in trasferta, e oggi ha avuto la possibilità di passare qualche momento vicino alla sua squadra del cuore. Una bella storia che valeva la pena raccontare”.