SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa martedì 22 marzo la ventesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Perde San Benedetto City, dopo cinque vittorie consecutive, i rossoblu cadono in trasferta per 3-1 contro Futsal Vire. Per la formazione di Michetti non basta il gol del momentaneo vantaggio di Castelli.

Torna ad ottenere i tre punti Sporting Grottammare, che dopo il passo falso contro Amici 84, vince 6-3 contro Atletico Ascoli 2000. Per la formazione di Lini a segno: Poggi, Taffora, Fioravanti, Lini e Deogratias doppietta.