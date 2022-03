SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nato a San Benedetto del Tronto nel 1991, Umberto Jacopo Laureti ha suonato come solista e camerista nei maggiori centri europei. Collabora con la Gioventù Musicale d’Italia, con il Keyboard Charitable Trust e con l’Accademia dei Cameristi e si è esibito in Italia, Francia, Spagna, Germania, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Sue esecuzioni sono state trasmesse da importanti emittenti radiofoniche. Parallelamente all’attività concertistica, è Consulente Artistico per Musica da Casa Menotti, rassegna del Festival dei Due Mondi di Spoleto e insegna pianoforte al Conservatorio di Sassari.

1 Come e quando è nata la tua passione per la musica?

Umberto Laureti: Ho iniziato a suonare da piccolo, a sei anni, ed è nata per caso, quando mia madre mi regalò delle lezioni di musica durante un’estate che stavamo trascorrendo a Massignano, a casa di mia nonna. Dopo quelle lezioni, durante le quali la maestra di musica notò il mio talento, entrai in conservatorio a dodici anni, dove conobbi un bravo insegnante, Enrico Belli, che riuscì ad accendere la mia passione per la musica.

2 Quando hai capito e deciso che sarebbe diventata un lavoro?

Umberto Laureti: Pian piano, iniziando a fare i concerti, capii che poteva diventare un lavoro, cosa di cui la mia famiglia, come tante altre, era un po’ spaventata, perché quello del musicista non è visto come un lavoro molto sicuro. Comunque, mentre stavo finendo il conservatorio, feci domanda alla Royal Accademy di Londra per fare il Master of Arts, che è stato un momento fondamentale per questo passaggio, perché mi ha fatto crescere e conoscere meglio il mondo musicale. Poi sono rientrato in Italia e ho fatto l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, dove ho studiato con Benedetto Lupo, un maestro che mi ha dato moltissimo sotto tutti gli aspetti. Successivamente, sono ritornato a Londra per fare un dottorato pratico di ricerca musicale, che sto ancora completando. Nel frattempo, ho colto l’occasione di insegnare all’istituto musicale Vivaldi di San Benedetto, tenendo negli anni parallelamente i concerti fino ad ottenere, dall’anno scorso, l’incarico al Conservatorio di Sassari.

3 Hai tenuto tanti concerti, quale è quello che ricordi con più piacere e perché?

Umberto Laureti: Ce ne sono tanti, ma uno dei concerti cui sono più affezionato è stato uno dei primi da solista con l’orchestra. Avevo diciotto anni e suonavo il Concerto di Robert Schumann con l’Orchestra del Conservatorio di Fermo al Teatro dell’Aquila; il Concerto (per Pianoforte e Orchestra op.54 in la minore) è uno dei miei brani preferiti in assoluto e sognavo di suonarlo sin da quando ero piccolo.

4 Avrai sicuramente letto la triste vicenda del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, che è stato rimosso dal suo incarico al teatro La Scala di Milano perché filo Putin. Che ne pensi? La musica non dovrebbe essere al di sopra della politica?

Umberto Laureti: È una questione su cui è difficile pronunciarsi. Gergiev è un grandissimo musicista, ma è anche un importante sostenitore di Putin e suo braccio destro nel mondo della cultura. Ben più grave, a mio avviso, è quanto sta accadendo in alcune grandi competizioni musicali, che hanno scelto di escludere i giovani russi solo in virtù della propria nazionalità. Vorrei, invece, ricordare un episodio per mandare un messaggio di speranza: in piena guerra fredda, il pianista americano Harvey Van Cliburn vinse in Russia il Concorso Ciajkovskjj. Fu davvero un evento di enorme portata simbolica.

5 Quali sono i tuoi progetti nell’immediato futuro?

Umberto Laureti: Il 21 e 22 marzo ho in programma due concerti in Puglia, organizzati dall’Accademia dei Cameristi con cui collaboro da anni, dove eseguirò Robert e Clara Schumann e Johannes Brahms, autori cui sono molto affezionato. Poi suonerò a San Benedetto l’8 maggio, insieme al clarinettista Giuseppe Federico Paci e, in autunno, mi esibirò all’ “Ascoli Piceno Festival”. È in uscita, inoltre, un disco registrato l’anno scorso con la violoncellista Chiara Burattini, che è parte di un progetto cominciato lo scorso anno nell’ambito del cartellone online dell’Amat.