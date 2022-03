GROTTAMMARE – E’ in programma per venerdì 25 marzo, alle ore 18, presso l’Ospitale Casa delle Associazioni di Grottammare, il prossimo appuntamento della rassegna di storia contemporanea “I conti con la Storia”, che avrà per titolo “L’America. Voci e canzoni della protesta”.

Ospite di questo nuovo incontro della rassegna, a cura dello storico Costantino Di Sante e organizzata dalla città di Grottammare con la collaborazione dell’associazione culturale Blow Up e della libreria Nave Cervo, sarà Alessandro Portelli, uno dei principali teorici della storia orale e docente di Letteratura angloamericana, con cui dialogherà lo storico Luigi Bruti Liberati.

Saranno le rivolte che hanno sconvolto gli USA dopo la morte di George Floyd e, in particolare, le canzoni sindacali e politiche dagli anni ’30 a oggi, che sono ormai parte integrante di cortei e manifestazioni del movimento “Black Lives Matter”, il razzismo e l’abbattimento delle statue nell’America della contestazione i principali temi dell’incontro.