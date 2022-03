GROTTAMMARE – Prende il via a Grottammare, venerdi 25 marzo, presso l’Ospitale delle Associazioni, alle ore 22, il primo dei tre eventi nell’ambito della rassegna Rap e Poesia. Con concerti che alternano musica e recital poetico, si esibiranno per il rap gli affermati Morbo, Kenzie, File Toy, Paride, mentre per la poesia, Silvia Esposito, Lorenzo Pallotta e Vincenzo Di Bonaventura; in consolle Totorima.

Si tratta di un connubio, all’apparenza temerario, che la Pelasgo 968 di Grottammare (con il patrocinio della Fondazione Carisap, da sempre sensibile alla progettualità culturale) ha deciso di tentare, con l’obiettivo di far innamorare i ragazzi alla lettura. All’organizzazione hanno collaborato il Comune di Grottammare, il Comune di Ripatransone, l’associazione giovanile ‘Straripani’, il Gruppo Teatrale Nuovo Settemmezzo, il ‘Nadir’ e l’associazione ‘I luoghi della Scrittura’ di San Benedetto del Tronto.

Solo il 45,1 % della popolazione con un’età superiore ai 6 anni, infatti, ha letto un libro nel corso dell’ultimo anno. Solo l’11,7 % della popolazione frequenta le biblioteche. Più di 2 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 65 anni, pari al 5,4 % della popolazione, risultano analfabete funzionali. La Pelasgo 968, da 13 anni impegnata nel promuovere cultura, letteratura e lettura, anche attraverso il prestigioso Premio Letterario Franco Loi Città di Grottammare, ha cercato in primis di capire i motivi che spingono un ragazzo a non aprire un libro e a leggere. Prova, quindi, ad avvicinarli alla lettura sul loro terreno, accostando la poesia al rap, con dei concerti che alternino musica e recital poetico.

Ulteriori due eventi previsti dalla Pelasgo 968 e dalla Fondazione Carisap , saranno a San Benedetto del Tronto, presso il Nadir libreria tematica e live music, con la partecipazione straordinaria di Claver Gold, venerdi 1 aprile e a Ripatransone, sabato 9 aprile, presso il Teatro Mercantini.

In tutte e tre le serate verranno distribuiti gratuitamente una cinquantina di libri di poesia, a tutti coloro che lo richiederanno.