CUPRA MARITTIMA – La Principessa Diana torna sul grande schermo del cinema Margherita di Cupra Marittima raccontata da Pablo Larrain e interpretata da Kristen Stewart nel lungometraggio “Spencer.” in programma da giovedì 24 marzo. Larrain cerca di capirla portando sul grande schermo la sua figura complessa alla ricerca della libertà e amatissima dal popolo. Il film è candidato agli Oscar e si contenderà con altre quattro candidate la miglior interpretazione femminile.

Continuano le proiezioni di “Licorice Pizza”, il delizioso film firmato da Paul Thomas Anderson che ha conquistato la critica celebrando la passione che anima due adolescenti sullo sfondo di un mondo immobile e incapace di passioni.

Per la rassegna “cinema d’ essai” in programma due film. Il primo, il documentario “Notre- Dame in fiamme” di Jean-Jacques Annaud è un film documentario che racconta i drammatici momenti in cui la cattedrale parigina andò in fiamme, rivelando particolari inediti e immagini drammaticamente spettacolari.

Il secondo è “Drive My Car” di Ryûsuke Hamaguchi, già premiato ai Goden Globe come miglior film straniero e miglior sceneggiatura a Cannes e il favorito agli l’Oscar come miglior Film Internazionale. Tratto da un racconto di Murakami Haruki presente nella raccolta “Uomini senza donne”, è un lungo, complesso e struggente percorso nelle solitudini; la storia di Yûsuke Kafuku, un attore e regista che ha da poco perso la moglie per un’emorragia cerebrale e che accetta di trasferirsi a Hiroshima per gestire un laboratorio teatrale.

La programmazione dal 24 al 29 marzo:

SPENCER di Pablo Larraín (USA 2021,111′)