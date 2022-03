SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti in casa rossoblu e dopo l’annuncio della mini-campagna abbonamenti per le gare casalinghe del mese di aprile, è stato intervistato l’attaccante rossoblu Federico Cardella, di seguito l’intervista.

Cardella: “Castelfidardo? Mi aspetto una gara complicata, è un campo difficile ed è una squadra che sta lottando per salvarsi. Andremo lì per cercare di portare a casa i tre punti ma non sarà facile. Il gol? È quello che spero ogni domenica ed è per un fatto di squadra, servono punti importanti per i play-off. Peccato per la pausa, insieme ad Ameth spero di ripartire tornando a fare gol. Ci aspettano sei gare in quindici o venti giorni, ma siamo concentrati e vogliamo vincerle tutte. Per noi i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, da quando sono arrivato non ho visto la curva piena ma spero, dalla prossima partita e quando toglieranno il green pass, di poter vedere il “Riviera” con tantissima gente”.