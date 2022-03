FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 23 marzo, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Nella tarda mattinata cinque Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte ed una campagnola idrica hanno provveduto a spegnere un incendio di potature in via Da Vinci, a Fermo, nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico.

Appena estinte le fiamme si è provveduto alla bonifica della zona interessata.