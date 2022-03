GROTTAMMARE – “La S.S.D. Grottammare Calcio comunica di aver interrotto il rapporto lavorativo con il responsabile della prima squadra Massimiliano Zazzetta.

Al tecnico vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso in queste due stagioni e i migliori auguri per il proseguo della carriera.

Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore”.

Così il club, in una nota diffusa stamani, 23 marzo.