SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 23 marzo, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Nelle scorse ore, i Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con un’unità cinofila dei Carabinieri di Pesaro, hanno effettuato un massiccio controllo del territorio allo scopo di prevenire e reprimere lo spaccio e il consumo di stupefacenti. Durante uno di questi controlli, i Carabinieri hanno fermato un’utilitaria con a bordo due ragazzi poco più che ventenni del posto e, insospettiti dal nervosismo manifestato dai giovani, hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare la quale ha dato esito positivo poiché sono stati rinvenuti in loro possesso 10 grammi d cocaina e 15 grammi di hashish suddiviso in 23 dosi.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di ritrovare bilancini di precisione e materiali per il confezionamento. Essendo le sostanze detenute per una probabile attività di spaccio, i due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti e disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operato dell’Arma continuerà in maniera sempre più incisiva su tutto il territorio provinciale allo scopo di arginare il pericoloso fenomeno delittuoso della compravendita di stupefacenti, ma anche del consumo che mette in pericolo soprattutto la popolazione giovanile, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità dei cittadini.