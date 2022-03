SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il prossimo appuntamento della stagione teatrale 2021-2022 del teatro Concordia di San Benedetto del Tronto è sabato 26 e domenica 27 marzo, alle ore 20,45, con “Ristrutturazione”, ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini, con le musiche eseguite dal vivo da “Musica da Ripostiglio” (Luca Pirozzi chitarra e voce, Luca Giacomelli chitarra, Raffaele Toninelli contrabbasso, Emanuele Pellegrini batteria ) e la regia di Sergio Rubini.

“Ristrutturazione” è il racconto, in forma confidenziale, della ristrutturazione di un appartamento, con il suo viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini, insomma una serie di personaggi competenti e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi che si avvicendano nella vita dello sfortunato padrone di casa, o meglio, dei due padroni di casa, un Lui e una Lei, con i loro diversi punti di vista e la loro diversa capacità di resistere all’attacco quotidiano di coloro che trasformano il loro “nido” in una casa occupata, facendo vacillare le fondamenta che reggono la stabilità della coppia.

Accompagnato e intervallato dalle musiche della band “Musica da Ripostiglio”, il racconto, che si snoda attraverso le vicissitudini del protagonista e della sua compagna, prende il via da molto lontano: una prima casetta a Roma, un seminterrato con un problema idraulico, il bell’attico dall’affitto galattico tra i tetti della capitale, dove, però, non funziona niente, fino all’acquisto tanto desiderato di una casa propria in cui, appunto, il fenomeno della ristrutturazione si abbatte sui due sventurati che escono da questo turbinio di eventi stressati ma ristrutturati, finché l’arrivo della pandemia azzera tutto, imponendo nuove regole e nuovi codici. Un nuovo mondo, dunque, che necessita, a sua volta, di una ristrutturazione profonda e collettiva per poter ricominciare a girare.

Grande appassionato di teatro, Sergio Rubini ha lavorato con importanti registi e attori del panorama cinematografico nazionale. Regista e attore, da diversi anni è anche docente di recitazione cinematografica presso l’Accademia Nazionale di arte drammatica, dove ha realizzato vari progetti didattici con gli allievi di recitazione e di regia.