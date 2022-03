Da Riviera Oggi Tabloid, numero 1265

ASCOLI PICENO – Come di consueto nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata ai vertici delle Polizie Locali e delle Forze dell’Ordine del Piceno.

E’ la volta della Comandante della Polizia Municipale di Ascoli Piceno, Patrizia Celani.

Prima domanda alla cittadina Patrizia Celani. Quali sono i suoi luoghi preferiti di Ascoli fuori dal servizio dove magari trova anche qualche ora di svago?

“Il Parco dell’Annunziata è senz’altro uno dei preferiti, ma anche camminare nelle vie della periferia, che spesso ti porta a scoprire angoli verdi da cui godere di una vista inaspettata sulla città. Ascoli è una città piccola ma molto bella e quindi anche passeggiare per le rue del centro è altrettanto piacevole e rilassante”.

Parliamo ora della Municipale. Ascoli è una delle città più importanti e belle d’Italia. Essere al comando della Polizia Locale dà delle responsabilità sicuramente di primo ordine. Quali sono le sue priorità e dei suoi agenti?

“Sicuramente la priorità è la viabilità che negli ultimi anni ha subito numerosi stravolgimenti, sia per la sempre crescente necessità di adeguamento alle esigenze della cittadinanza ma anche e soprattutto per tutto il discorso della ricostruzione post-sisma. In tutta la città non c’è un solo angolo o via che non sia interessata dai cantieri della ricostruzione. Inoltre c’è da mettere in conto la crescente sensibilità della società all’inquinamento cittadino tra le cui cause c’è certamente la mobilità urbana, che pertanto è una osservata speciale, anche in vista di tutte quelle modifiche che si renderanno necessarie proprio per un miglioramento della situazione generale in città”.

Nel capoluogo c’è una particolare attenzione al decoro urbano e alla protezione del patrimonio artistico presente prevalentemente nel centro storico, a volte purtroppo “vittima” di vandalismo.

“Sensibilizzare i giovani a tali argomenti è qualcosa che non si può fare dall’oggi al domani. Bisogna cominciare a lavorare già nelle scuole primarie e soprattutto in famiglia perché è lì che si forma la coscienza e che si pongono le basi del rispetto del bene comune e dell’attenzione al patrimonio culturale di un paese. Con una buona educazione civica. Ascoli ha un considerevole patrimonio culturale ed è un dovere morale di ogni cittadino preservarlo. Purtroppo spesso i giovani fanno fatica ad accorgersene. Per il decoro urbano questo Comune ha avviato già da tempo un progetto, con emanazione di una specifica Ordinanza, che prevede l’imposizione ai proprietari di vetrine di mantenerle pulite, con conseguente controllo da parte della Polizia Locale del rispetto della stessa, e questo ha sicuramente mosso qualcosa, seppur poco. Inoltre è stato attivato il controllo tramite fototrappole dell’abbandono dei rifiuti e dell’errato conferimento, con già diverse sanzioni elevate”.

Ascoli non è solo una città d’arte ma è sede di eventi sociali con locali frequentati da molti giovani. Come viene gestita e affrontata la Movida molesta?

“Il problema della Movida molesta, che genera atti di vandalismo di cui é prevalentemente vittima il centro storico, c’è e non è da sottovalutare, ma, forse per le limitazioni dovuti all’emergenza Covid, é ancora contenuta, pur impegnandoci comunque, come forza di Polizia, con controlli soprattutto nei fine settimana. Ma si torna comunque sempre alla necessità di sensibilizzare comportamenti corretti e rispettosi, prima della repressione, che deve sempre essere l’ultima scelta”.

Due anni fa l’inizio dell’emergenza Covid. Che cosa ricorda del primo periodo del pandemia che portò al Lockdown e alle successive norme contro il contagio?

“Ricordo soprattutto il disorientamento generale delle persone che telefonavano per avere informazioni su cosa si poteva fare o non fare, su dove si poteva andare, e anche il nostro nel cercare dare le giuste risposte. E soprattutto la paura di quanto poteva accadere, in particolare nella voce delle persone, per lo più anziani, che si ritrovavano soli e senza sapere come fare la spesa, come comprare le medicine, a cui spesso serviva più una parola di conforto che aiuto materiale. Abbiamo ricevuto numerosissime telefonate di questo tipo, telefonate in cui ci siamo dovuti calare nelle vesti di psicologi senza sapere bene, neanche noi, cosa ci aspettava. Oltre a dover comunque organizzare i controlli su strada con continui aggiornamenti legati ai diversi Dpcm che si sono succeduti in quel periodo, anche perché siamo stati sempre presenti sul territorio, in quel momento anche di più”.

Crisi Ucraina, Ascoli solidale con i profughi. Attualmente com’è la situazione riguardante l’accoglienza?

“Per l’emergenza Ucraina il Comune si è mosso immediatamente come tutta l’Italia, perché l’accoglienza è sicuramente il primo e fondamentale passo da fare. Poi si sono attivate molte associazioni e la stessa protezione civile per la raccolta di materiali da inviare. Un pullman pieno di beni di prima necessità e abbigliamento è partito anche da questo Comando che è stato uno dei primi centri di raccolta. Diverse famiglie di profughi hanno trovato una sistemazione presso famiglie del luogo e alcune Comunità ma adesso occorrerà mettersi a tavolino e capire cosa fare per aiutare queste persone che, dopo un primo momento emergenziale, avranno bisogno di integrarsi e cercare di ricostruire una propria vita e una dignità che non può rimanere quella di profughi e che, necessariamente, deve passare per il lavoro e la scuola”.

Un suo auspicio per il futuro della Polizia Municipale ad Ascoli.

“Quello che mi auguro per questo Comando può essere distinto in due aspetti, interno ed esterno. Per quanto riguardo l’interno al momento abbiamo una forte carenza di personale a causa dei continui pensionamenti, che non sono destinati a cessare data l’età media del personale, e quindi spero in una inversione di tendenza con l’inserimento di nuove leve, non tanto per sopperire ai posti vacanti quanto per una crescita anche di professionalità che ci permetta di svolgere i nostri compiti istituzionali con sempre maggiore efficienza e competenza. Per quanto riguarda l’esterno auguro una sempre costante e crescente sinergia con le altre istituzioni e soprattutto con la cittadinanza, verso cui il nostro lavoro è principalmente rivolto”.