GROTTAMMARE – Sabato 26 marzo alle ore 21,30 andrà in scena al Teatro delle Energie di Grottammare il terzo appuntamento della rassegna di Teatro Amatoriale “Commedie Nostre” edizione 2022, firmata dall’associazione Lido degli Aranci.

Sarà la volta della compagnia di Amandola “Gli Indimenticabili” che porteranno in scena la commedia “Lu Maritu Pe Fijama” con un pieno di risate e divertimento assicurati.

Continua quindi il successo del teatro dialettale, dopo la commedia ascolana “Un Revolver per 3” della compagnia “Li Freciute” di Ascoli Piceno, dello scorso 12 marzo, apprezzato dal pubblico per la bravura dei tre artisti che sono riusciti a ricoprire ben dieci ruoli comici, tutti divertenti e unici, in un susseguirsi di cambi veloci ma mai fuori tempo, rendendo la serata piacevolissima. Prezzo del biglietto 8 euro.

Nel frattempo, la Lido degli Aranci non si ferma ed ha svelato il cast degli ospiti dell’attesissima serata di Gala “Una rotonda sul mare – Premio grottammarese dell’anno – 2021”, il prossimo 30 aprile sempre al Teatro delle Energie, prezzo del biglietto 12 euro.

Prevendite senza costi aggiuntivi: Caffè Ramona e Bar Mirella a Grottammare e Labor foto di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto. Info 335.6234568.

Presentatori Angelo Carestia e Gloria Conti, che intratterranno il pubblico con sketch esilaranti e musicali.

A grande richiesta invece, visto il sold-out del 26 febbraio che ha impedito a centinaia di persone di non poter assistere al suo spettacolo, ritorna in scena Pier Paolo Piccioni in arte Petò con il “Meglio di Petò”, 25 minuti di risate in Di(a)letto.

Ospiti d’onore gli “Audio2” che con la loro band ripercorreranno tutti i loro successi da “Alle Venti”, “Si che non sei Tu”, “Specchi Riflessi,” “Io ho te”, ai successi scritti e cantati con Mina e Celentano come “Rotola La Vita” e “Neve”. Grandi cantautori apprezzatissimi e simbolo dei fine anni ‘90 e primi anni 2000, sponsorizzati da Massimiliano Pani, figlio della grande Mina.