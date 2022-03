SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano ad allenarsi i rossoblu di Alfonsi e Visi al Samba Village, per preparare il ritorno in campo previsto per domenica 27 marzo alle ore 14.30 presso lo Stadio “G. Mancini” contro il Castelfidardo e il tour de force di fine campionato. Di seguito le interviste all’attaccante e al fisioterapista rossoblu.

Fall: “Adesso si riparte e dobbiamo cercare di mantenere la stessa strada che abbiamo intrapreso da dicembre. Castelfidardo? Sarà una battaglia come le altre, ci siamo preparati bene e abbiamo aumentato i carichi di lavoro. Andremo ad affrontare le partite con la massima serietà e compattezza. Tifosi? Non ho ancora visto il pubblico delle meraviglie e ne ho sentito solo parlare dalla gente che mi dice “non hai ancora visto niente”. Adesso vorrei vedere il vero pubblico perché non vediamo l’ora di gioire con loro”.

Minnucci: “I ragazzi fisicamente stanno abbastanza bene, Frulla ha un problema al polpaccio che gestiremo nelle prossime settimane. Per il resto stanno rientrando tutti con dei lavori graduali ma contiamo di aggregare Lulli al gruppo tra domani e dopodomani, Varga, Amoruso e Peroni sono recuperati. Isacco ha un problema al piede ed è in via di guarnigione”.