Alchimie d’arte, Roberto Mengoni presenta i romanzi di Abdulrazak Gurnah

Sabato 5 marzo, alle ore 17,30, presso la "nuova sala riunioni” di Centobuchi, l' ex ambasciatore italiano in Tanzania presenterà la storia e i romanzi scritti da Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la letteratura 2021.

di Elvira Apone