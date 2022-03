GIULIANOVA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 21 marzo, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stamattina, poco prima delle otto, due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenute a Giulianova, in via Turati, a seguito del crollo di una porzione di un solaio in un’abitazione in ristrutturazione.

La porzione di solaio, delle dimensioni di circa due metri quadrati, è crollata mentre erano in corso lavori di demolizione, coinvolgendo un operaio di origini pachistane di circa 30 anni. L’uomo è precipitato nel locale sottostante e dopo un volo di due metri è rimasto bloccato con una gamba tra le macerie del solaio.

Per liberarlo i pompieri hanno dovuto sollevare parte del materiale riuscendo ad estrarlo in breve tempo. Successivamente è stato posizionato su una barella e attraverso l’impalcatura esterna è stato sceso al piano di cortile, per essere poi trasportato con l’ambulanza del 118 presso l’ospedale di Giulianova per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Giulianova la Croce Rossa di Giulianova e il Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della ASL di Teramo per gli accertamenti di propria competenza.